경기도, 호우 대응 재난안전대책본부 비상 2단계로 격상

[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 경기도가 예상 강수량이 늘어나자 17일 오후 8시를 기해 재난안전대책본부 비상 2단계로 격상하고 호우 대응에 나섰다.
도는 일요일까지 강한 비가 이어질 것으로 보고 침수 우려 지역과 야영·캠핑장 출입 자제를 당부했다.
경기도는 당초 이날 오후 8시 비상 1단계 가동을 예정했으나 오전 11시 기상청 예보를 반영해 단계를 올렸다고 밝혔다.
기상청은 17일 밤부터 19일까지 경기지역에 최대 300mm 이상의 비가 내리고 18일 자정부터 낮 사이 시간당 30~80mm의 매우 강한 비가 집중될 것으로 전망했다.
비상 2단계에는 경기도 자연재난과장을 총괄반장으로 산림녹지과, 도로안전과, 하천과 등 풍수해 관련 부서 공무원 39명과 주요 부서별 자체상황실 18명 등 총 57명이 투입된다.
이는 비상 1단계보다 8개 부서와 유관기관, 17명이 늘어난 규모로 도는 시군별 호우 상황과 피해 발생 여부, 현장 통제 상황을 집중 관리할 방침이다.
김성중 행정1부지사는 이날 오후 5시 도-시·군 점검회의를 열고 야간 취약시간대 선제적 재대본 운영, 읍·면·동 현장인력 사전배치, 침수감지 알람장치 점검, 야영장·캠핑장 관리인과의 위험기상 공유, 도로침수 시 경찰 협조를 통한 통제 강화 등을 지시했다.
경기도는 이번 호우가 연휴 기간 펜션과 야영장, 캠핑장, 주말 별장 이용객이 많은 시기에 집중될 가능성이 큰 만큼, 위험기상 특보가 발효되면 신속하게 대피해야 한다고 강조했다.
또한 노후 옹벽과 축대 붕괴, 돌풍에 따른 수목 전도 위험이 있어 위험지역 접근을 피해야 한다고 밝혔다.
김규식 경기도 안전관리실장은 "예상 강수량이 증가했고 강한 비가 내리는 시간도 내일 새벽부터 오전까지 늘어나 피해 위험성이 높아졌다"며 "강우 시 외출을 자제하고 하천변 산책로, 지하차도, 둔치주차장 등 침수 우려 지역 출입을 자제해야 한다"고 말했다.
이어 "산간지역 야영장이나 펜션 이용객은 위험 징후가 있거나 대피 안내를 받는 즉시 안전한 곳으로 이동해 달라"고 당부했다.
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