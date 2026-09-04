몽베스트, '광화문 달빛요가' 3년 연속 후원

AI 핵심 요약beta
- 몽베스트가 3년 연속 광화문 달빛요가를 후원했다
- 9월 3일 행사를 마치며 참가자 수분 섭취를 도왔다
- 9월 5일 전국여자야구대회 타이틀 스폰서로 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 몽베스트가 '2026 광화문 달빛요가' 공식 생수 후원사로 참여하며 3년 연속 시민들의 건강한 일상을 지원했다.
서울 광화문광장에서 열린 '광화문 달빛요가'는 도심 빌딩 숲 사이 광화문광장 밤하늘 아래에서 시민들이 호흡과 동작에 집중하며 몸과 마음을 정돈하는 프로그램이다. 올해 행사는 지난 9월 3일 '다시, 우리' 프로그램을 끝으로 일정을 마쳤다.
몽베스트는 2024년부터 올해까지 3년 연속 '광화문 달빛요가'의 공식 생수 후원사로 참여했다. 행사 기간 참가자들에게 몽베스트 생수를 제공해 요가 수련 전후 필요한 수분 섭취를 지원했다.
몽베스트는 하반기에도 활동을 이어간다. 오는 9월 5일부터 열리는 '몽베스트 2026 연맹회장기 전국여자야구대회'의 타이틀 스폰서로 참여해 선수들의 도전을 지원할 예정이다.
몽베스트 관계자는 "도심 한복판에서 시민들이 잠시 일상을 환기하고 스스로의 몸과 마음을 돌보는 프로그램에 3년 연속 함께할 수 있어 보람을 느낀다"며 "앞으로도 다양한 웰니스 콘텐츠와 스포츠 활동을 지원하며 소비자의 건강한 일상을 함께하는 파트너로 자리매김하겠다"고 밝혔다.
whitss@newspim.com