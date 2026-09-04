베테랑스에듀, SAT 학원 등록 전 확인 항목 공개

AI 핵심 요약beta
- 베테랑스에듀가 4일 재학생 인터뷰로 SAT 등록 전 확인 항목을 공개했다.
- 학생들은 밀착 관리와 학원 직출제 모의고사를 먼저 살폈다.
- 수업 뒤 문제 분석법을 익혀 성적이 1500점대까지 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 입시 전문 교육기관 베테랑스에듀가 SAT 학원 등록 전 학생들이 직접 확인하는 항목을 재학생 인터뷰를 통해 공개했다. 베테랑스에듀는 2011년 설립 이후 15년째 재외국민 및 국제학교 학생을 대상으로 SAT, AP, TOEFL, 미국 대학 입시, 재외국민 특별전형 준비 과정을 운영하고 있다.
학생들은 SAT 학원 선택 시 점수 결과 외에 직접 확인하는 항목이 있다고 밝혔다. 점수만으로는 학원의 변화를 이끌어낸 과정을 파악하기 어렵다는 이유에서다. 이번 인터뷰는 성적표 원본이 확인된 재학생들이 학원 등록 전 직접 확인한 항목을 진술한 기록이다.
해외 국제학교에 재학 중인 한 학생은 리딩과 문법 점수가 600점 초반에서 정체된 후 학원을 선택했다. 그는 학원 선택 기준으로 '밀착 관리가 되는지'와 '학원이 모의고사를 직접 출제하는지'를 확인했다고 말했다. 이 학생은 여름 과정을 수강한 뒤 총점 1500점을 넘겼다.
국내 고등학교를 졸업하고 미국 대학을 준비하는 다른 학생은 영어 점수가 500점대에서 반년가량 머물렀다. 그는 SAT 고득점을 낼 수 있는 학원을 찾았으며, '고득점자와 수강생이 많은 곳은 그럴 만한 이유가 있다'고 보고 학원을 선택했다고 밝혔다. 수업 후 문제 분석 방법을 익히며 영어 점수가 1320점대에서 1500점대 중반으로 상승했다.
두 학생의 진술에서 공통적으로 확인된 SAT 학원 등록 전 확인 항목은 세 가지다. 개별 학생까지 관리 범위가 닿는지, 모의고사를 학원이 직접 출제하는지, 그리고 수업 방식이 문제 풀이 방식을 바꾸는지 여부다. 이들은 점수 상승 실적보다 관리, 콘텐츠, 수업 방식을 먼저 확인한 뒤 실적을 참고했다고 밝혔다.
이번 인터뷰는 성적표 확인 절차를 거쳐 정리됐다. 응답에 동의한 재학생만을 대상으로 진행돼 긍정적인 경험이 상대적으로 많이 포함됐을 수 있다.
whitss@newspim.com