벤츠코리아, 하반기 AMG·SUV 익스피리언스 운영 시작

AI 핵심 요약beta
- 벤츠코리아가 4일 AMG·SUV 익스피리언스를 시작했다
- AMG 스피드웨이에 GT 43과 온로드 체험을 더했다
- SUV 코스에 G 580·AMG G 63, GLS 63을 투입했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠코리아가 4일부터 2026년 하반기 '메르세데스-AMG 익스피리언스'와 '메르세데스-벤츠 SUV 익스피리언스' 운영을 시작한다.
경기 용인 AMG 스피드웨이에서 진행되는 AMG 익스피리언스에는 GT 63 S E 퍼포먼스, GT 55 4MATIC+ 등에 이어 하반기부터 GT 43 4MATIC+가 새롭게 투입된다. 입문 프로그램인 'AMG 디스커버'에는 스피드웨이 인근 온로드 주행 체험도 추가했다.
SUV 익스피리언스는 실제 자연 지형을 활용한 상설 오프로드 코스에서 진행된다. 참가자는 GLE와 GLS를 비롯해 G 450 d, 순수전기 G 580, AMG G 63 등 다양한 SUV와 G-클래스를 체험할 수 있다.
하반기에는 AMG GLS 63 4MATIC+를 새롭게 투입하고 센터 인근 온로드 주행도 추가한다. 프로그램은 SUV 드라이빙, G 드라이빙, SUV+G 드라이빙 등으로 구성된다.
두 프로그램은 만 18세 이상으로 유효한 국내 또는 국제 운전면허를 보유하면 참여할 수 있다.
chanw@newspim.com