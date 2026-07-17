이천수 "회장·감독만으로 안돼...실세 다섯 명 나가야 축구협회 쇄신"

AI 핵심 요약beta
- 이천수는 16일 KFA 개혁은 회장·감독 교체가 아니라고 했다.
- 실무진 카르텔 청산과 장급 인사 퇴진이 먼저라고 지적했다.
- 홍명보 선임 의혹과 청문회 증인 확대도 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전 국가대표 이천수가 대한축구협회(KFA) 개혁의 본질이 정몽규 회장이나 홍명보 감독의 교체에 있지 않다고 직격했다. 수십 년간 협회 요직을 독점하며 실질적인 권력을 행사해 온 내부 실무진, 즉 '카르텔'의 청산이 먼저라는 주장이다.
이천수는 16일 자신의 유튜브 채널 '리춘수'를 통해 한국 축구의 인적 쇄신을 강력히 요구했다. 그는 "회장과 감독이 바뀌어도 실무를 보던 사람들이 그대로 있으면 아무것도 달라지지 않는다"고 지적했다. 이어 "내 머릿속에 퇴진해야 할 장급 인사 다섯 명이 있다"며 실명을 직접 거론했다.
그가 지목한 핵심 문제는 축구협회의 고착화된 관료주의다. 축구인 임원들은 임기를 마치면 떠나지만 행정 실무진은 25~30년 동안 자리를 지키며 기득권을 유지해 왔다는 것이다. 이천수는 "새로운 회장이 와도 '원래 이렇게 해왔다'는 조직 문화에 막혀 결국 아무것도 바꾸지 못한다"고 꼬집었다. '얼굴마담'만 바꾸는 임시방편으로는 근본적인 수술이 불가능하다는 진단이다.
최근 논란이 된 홍명보 감독 선임 과정에 대해서도 의혹을 제기했다. 이임생 전 기술총괄이사 개인의 독단적 결정이 아닐 가능성이 크다는 지적이다. 이천수는 "배후에서 행정적으로 방향을 제시한 실세들이 반드시 존재한다"며 "이들을 찾아내 확실하게 책임을 물어야 한다"고 강조했다.
조만간 열릴 국회 청문회의 실효성에 대해서도 목소리를 높였다. 현재 예정된 증인들만으로는 '왜 졌느냐' 수준의 뻔한 질의응답으로 끝날 것이라는 우려다. 이천수는 "임원진 뒤에 숨은 진짜 행정 담당자들이 청문회장에 나와 증언해야 국민적 의혹이 해소될 것"이라며 증인 채택 확대를 촉구했다.
마지막으로 이천수는 조직의 전면적인 세대교체를 대안으로 제시했다. 젊은 직원들의 유입으로 활력을 찾은 한국프로축구연맹처럼 축구협회도 능력 있는 젊은 인재들에게 길을 열어주어야 한다는 취지다. 그는 "지금 병든 부위를 정확히 찾아 수술하지 않으면 4년 뒤에도 똑같은 실패를 반복하게 될 것"이라고 경고했다.
psoq1337@newspim.com