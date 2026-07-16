[인사] 한국산업은행

AI 핵심 요약beta
- KDB산업은행이 16일 부문별 팀장 인사를 단행했다
- 혁신성장·벤처·자본시장·지역성장·해양산업 등 주요 부문 팀장을 신규 보임했다
- 글로벌사업·리스크·IT·연구소·준법·소비자·홍보 등 조직 전반에 팀장 인사를 실시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 혁신성장금융부문 팀장
▲간접투융자금융실 공민
◇ 벤처금융본부 팀장
▲벤처투자1실 차보영 ▲벤처투자2실 박철우
◇ 자본시장부문 팀장
▲M&A컨설팅실 이현욱 ▲PE실 이상준
◇ 지역성장부문 팀장
▲지역성장지원실 이창현 ▲반포 최영조 ▲서초 이명진 ▲구로디지털 유민규·김미경 ▲마포 전성우·마수연 ▲성동 김민정·정미자 ▲영업부 이세윤·조성화·신미경 ▲부천 박영우 ▲시화 이기호 ▲수원 이훈영 ▲안양 김혜정 ▲평택 노용관 ▲금정 강윤석 ▲울산 김동규·윤희순 ▲진주 엄태호 ▲창원 오동규·이동훈 ▲구미 김동환 ▲대구 강명수 ▲성서 배희진 ▲원주 이용준 ▲포항 박상현 ▲당진 박준우 ▲대전 이태정 ▲광주 서명희 ▲전주 최재혁
◇ 해양산업금융본부 팀장
▲해양산업금융1실 강재하
◇ 기업금융부문 팀장
▲기업금융1실 박도윤·박경수 ▲기업금융3실 홍성완
◇ 글로벌사업부문 팀장
▲금융공학실 양도규
◇ 글로벌사업부문 해외주재원
▲상하이 박철원·최현정 ▲싱가포르 김세훈 ▲칭다오 유병혁 ▲양곤 이세종 ▲홍콩 김민정 ▲시드니 윤희진 ▲KDB유럽 김병완 ▲KDB브라질 김기복 ▲KDB실리콘밸리 김동규
◇ 심사평가부문 팀장
▲심사1부 손우성
◇ 리스크관리부문 팀장
▲리스크관리부 유지혜
◇ IT·AI본부 팀장
▲AI·디지털전략부 문현일 ▲코어금융부 김석민·이영선
◇ KDB미래전략연구소 팀장
▲산업기술리서치센터 황성원·남우준 ▲개발금융연구센터 박주영
◇ 준법감시인 팀장
▲법무실 최재영
◇ 정보보호부 팀장
▲양주영
◇ 소비자보호부 팀장
▲고혜원
◇ 홍보실 팀장
▲허성원
chanw@newspim.com