의정부시의회, 제10대 개원식 개최…"시민과 함께하는 의회"

AI 핵심 요약beta
- 의정부시의회가 16일 제10대 개원기념식을 열고 출범했다.
- 조세일 의장은 시민과 함께하는 의회를 만들겠다고 밝혔다.
- 의회는 의정역량 강화 교육으로 정책·업무 이해를 높였다.
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조세일 의장 "행동하는 의회" 슬로건 발표
의정역량 강화 교육으로 전문성 강화 계획
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 제10대 의정부시의회가 개원기념식을 열고 본격적인 의정활동에 들어갔다. 조세일 의장은 "함께 만드는 의정부, 행동하는 의회"를 내걸고 시민과 함께하는 의회를 만들겠다고 밝혔다.
경기 의정부시의회는 16일 오전 11시 의원회의실에서 제10대 의정부시의회 개원기념식을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 지난 8일 원구성을 마친 뒤 개원 사실을 기념하고 새 출발을 알리기 위해 마련됐다.
이날 기념식에는 제10대 시의원 13명과 김원기 의정부시장, 부시장, 국·소·권역동장 등 주요 간부 공무원, 의회사무국 직원 등 70여 명이 참석했다.
행사는 1부와 2부로 나눠 진행됐다. 1부에서는 참석 의원과 내빈 소개, 국민의례에 이어 제10대 의정부시의회의 출발을 알리는 시간이 이어졌다. 2부에서는 3층 로비에서 개원 기념 떡케이크 커팅식을 진행했으며 빈미선 부의장과 강현석 부시장의 건배 제의를 통해 시민을 위한 협치 의회를 다짐했다. 이후 단체 기념촬영으로 행사가 마무리됐다.
조세일 의장은 기념사에서 "바쁘신 일정에도 개원기념식을 축하하기 위해 참석해 주신 내빈 분들께 진심으로 감사드린다"며 "제10대 시의회는 '함께 만드는 의정부, 행동하는 의회'라는 슬로건 아래 46만 의정부 시민들과 함께하는 의회를 만들어가겠다"고 말했다.
개원기념식에 이어 이날 오후 3시에는 의원회의실에서 '제10대 의정부시의회 의원 의정역량 강화 교육'이 열렸다. 교육은 의정부의 역사·문화 자원을 활용한 정책과 도시브랜드 전략을 공유하고 AI(노트북LM) 활용 시연을 통해 의정과 행정 업무 이해를 높이기 위해 마련됐다.
교육은 유호명 경동대학교 강사의 '의정부시 미래브랜드 제안' 특강으로 시작해 한수완 의회사무국장의 노트북LM 활용 시연, 각 상임위별 활동 안내 순으로 진행됐다. 의정부시의회는 이번 교육을 통해 제10대 의원들의 전문성과 정책 역량을 강화한다는 계획이다.
asj7376@newspim.com