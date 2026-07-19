LG U+, 교보문고 e북 'sam'·모아진 결합 구독 상품 출시

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 19일 전자책·매거진 결합 구독상품을 출시했다
- 교보문고 'sam'·'모아진'을 묶어 월 9900원에 제공했다
- LG유플러스는 독서·정보 콘텐츠 수요 증가에 맞춰 저렴한 결합형 독서 패키지로 유독 플랫폼 경쟁력을 강화했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 이동통신사 최초로 교보문고의 전자책 구독 서비스 'sam'과 디지털 매거진 서비스 '모아진'을 결합한 구독 상품을 출시했다.
정가 2만4900원에서 약 60% 할인된 9900원에 제공되며 8월 말까지 추가 5000원 할인 쿠폰을 적용하면 월 4900원에 이용할 수 있다.
신규 상품은 LG유플러스의 구독 플랫폼 '유독'을 통해 가입 가능하다. 전자책과 매거진을 각각 따로 구독해야 하는 불편을 해소하고 하나의 이용권으로 다양한 콘텐츠를 함께 즐길 수 있도록 구성했다.
'sam'은 약 80만 권의 전자책, 오디오북, 동영상, 학술논문 등을 월 구독 형태로 제공한다. '모아진'은 시사·경제·라이프스타일 등 약 2400종의 국내외 디지털 매거진을 제공하며 동아 비즈니스 리뷰, 매경 이코노미, 한경 비즈니스, 하버드 비즈니스 리뷰 등 경영 전문 매거진도 포함돼 있다.
한국출판독서정책연구원의 '2024 독서문화 통계'에 따르면 성인 전자책 이용률은 37.5%, 잡지·웹진 이용률은 34.9%다. LG유플러스는 독서와 정보 콘텐츠를 함께 소비하는 이용자 증가 추세를 반영해 이번 상품을 기획했다.
조용성 LG유플러스 제휴사업담당(상무)은 "이번 상품은 전자책과 매거진을 하나의 구독으로 제공하는 결합형 독서 패키지로 고객이 더 적은 비용으로 더 많은 콘텐츠 가치를 누릴 수 있도록 기획했다"며 "유독은 개별 콘텐츠를 단순 판매하는 것을 넘어 고객의 관심사와 라이프스타일에 맞는 새로운 조합을 제안하는 구독 플랫폼으로 차별화된 고객 가치를 제공하는 혁신적인 구독 상품을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com