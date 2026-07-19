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반도체가 바꾼 교역조건…한은 "과거보다 내수 파급효과 크다"

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1분기 GDP 3.8%·GDI 13.2%
투자는 이미 확대·소비는 내년부터 가시화 전망

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 반도체 가격 상승이 이끄는 이번 교역조건 개선은 과거보다 소비와 투자 등 내수 파급효과가 클 것이라는 분석이 나왔다. 기업 투자는 이미 확대되고 있으며 소비는 내년부터 점차 가시화할 것으로 전망됐다.

한국은행이 16일 발표한 '이번 교역조건 개선은 왜 다른가: 반도체 경기 호조의 실물경제 파급영향'에 따르면 올해 1분기 실질 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 3.8% 증가했다. 반면 교역조건 변화를 반영한 실질 국내총소득(GDI)은 13.2% 늘어 GDP를 크게 웃돌았다.

[자료=한국은행]

GDI와 GDP의 성장률 격차는 9.4%포인트(p)로 관련 통계 작성 이후 최대를 기록했다. 한은은 반도체 수출 증가와 가격 상승이 교역조건 개선으로 이어지면서 실질 구매력이 크게 확대된 결과라고 설명했다.

이번 교역조건 개선의 가장 큰 특징은 수출물가가 개선을 주도했다는 점이다. 과거에는 국제유가 하락에 따른 수입물가 하락이 교역조건 개선을 이끌었지만, 이번에는 반도체 가격 상승에 따른 수출물가 상승이 중심 역할을 했다.

올해 1분기 반도체 가격은 전년 동기 대비 92.5% 급등했다. 같은 기간 수출물가 상승분의 73.4%를 반도체를 포함한 IT 부문이 차지했다. 한은은 AI 인프라 투자 확대로 반도체 수요가 구조적으로 늘면서 가격 강세와 양호한 교역조건도 상당 기간 이어질 것으로 내다봤다.

보고서는 수출물가 상승이 주도하는 교역조건 개선 국면에서는 과거 유가 하락기보다 소비와 투자가 더 빠르게 확대되는 경향이 나타났다고 짚었다.

투자와 소비의 파급 시점은 다소 다를 것으로 분석했다. 글로벌 반도체 시장의 주도권 경쟁과 실적 개선으로 설비투자는 이미 확대되고 있지만, 소비는 임금 상승이 다른 업종으로 확산된 이후 본격화할 것으로 내다봤다.

이종웅 한국은행 조사국 조사총괄팀 차장은 "투자는 당장 나타나고 있다"며 "소비는 반도체 업종의 임금 상승세가 여타 업종으로 확산될 경우 내년 정도부터 소득 여건 개선을 통해 효과가 가시화될 수 있다"고 말했다.

반도체 호조는 재정 여건 개선에도 긍정적으로 작용할 것으로 평가했다. IT 기업의 실적 개선으로 법인세와 근로소득세, 증권거래세가 늘고, 명목 GDP 확대는 국가와 가계의 부채 비율을 낮추는 효과를 가져올 수 있다는 설명이다.

다만 반도체 업황에 대한 세수 의존도가 높아질수록 재정 변동성이 커질 수 있다고 지적했다. 반도체 호조로 늘어난 자금이 부동산 등 비생산적 부문으로 유입될 경우 금융불균형을 키울 수 있고, 반도체 제조장비의 높은 수입 의존도와 해외직접투자 확대는 국내 투자 효과를 제약하는 요인으로 분석했다.

김다애 한국은행 조사국 조사총괄팀 과장은 "반도체 호조의 성과가 일부 산업과 계층에 편중된 만큼 이를 어떻게 활용하느냐가 중요하다"며 "반도체 클러스터를 중심으로 소재·부품·장비 기업과 여타 제조업으로 성과가 확산되도록 산업 생태계를 구축할 필요가 있다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com

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신진서, AI카타고에 제1국 불계패 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 두 점을 먼저 놓고 시작했어도 인공지능(AI)의 벽은 높았다. 세계 최강 신진서 9단이 바둑 AI 카타고(KataGo)와의 첫 맞대결에서 아쉬운 역전패를 당했다. 신진서는 17일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 카타고와의 '쎈수학·한경 기신전' 3번기 제1국에서 4시간 20분의 혈투 끝에 245수 만에 흑 불계패했다. 이번 대국은 2016년 이세돌과 알파고의 대결 이후 10년 만에 성사된 인간과 AI의 맞대결로 큰 관심을 모았다. 비약적으로 발전한 AI의 기력을 고려해 이번에는 신진서가 2점을 먼저 까는 접바둑으로 진행됐다. 카타고는 첫 수부터 흔들기에 나섰다. 좌상귀 화점에 첫 수를 놓는 변칙수로 신진서의 초반 포석 구상을 깨뜨렸다. 이어 우상귀 쪽에도 높은 걸침 수를 두며 변칙 전술을 이어갔다. 신진서는 전투를 피하고 잔잔하게 국면을 이끌며 중반까지 우세를 유지했다. [AI 챗GPT가 제작한 AI '카타고(KataGo)'와 신진서 9단 기신전(棋神戰) 3번기 일러스트] psoq1337@newspim.com 100수를 넘어서면서 승부처가 나왔다. 미세하게 격차가 좁혀지자 신진서는 백 대마를 잡기 위해 중앙에 승부수를 던졌다. 사람을 상대로는 충분히 통할 수 있는 강력한 공격이었다. 하지만 카타고는 완벽한 계산으로 이를 가뿐하게 타개해 냈다. 112수째에 이르러 흐름은 완전히 뒤집혔다. 역전을 허용한 신진서가 다시 전투를 걸었으나 격차는 오히려 더 벌어졌다. 패색이 짙어진 상황에서도 신진서는 다음 대국을 대비해 30분 가까이 끝내기를 이어가며 카타고를 분석했다. 단 한 차례의 실수도 범하지 않고 버텼지만, 30집 가까이 벌어진 격차를 뒤집기에는 역부족이었다. 결국 신진서는 돌을 던졌고 대국이 끝난 뒤에도 한참 동안 자리를 뜨지 못했다. '쎈수학·한경 기신전'은 승패와 관계없이 3국까지 치러진다. 신진서는 기본 대국료 1억 5000만 원을 확보했으며, 승리할 때마다 5000만 원의 수당을 추가로 받는다. 2승 이상을 거둘 경우 제네시스 G90이 부상으로 주어진다. 설욕을 노리는 신진서의 제2국은 오는 19일 같은 장소에서 열린다. psoq1337@newspim.com 2026-07-17 14:59

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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