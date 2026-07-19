서울 고교생 80명, 중국·일본 독립운동 사적지 탐방

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 19일 학생 80명 국외 독립운동 탐방을 시작했다.
- 학생들은 중국·일본 사적지에서 독립운동 현장을 체험한다.
- 사전교육부터 보고서 공유까지 프로젝트형 역사교육으로 운영했다.
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사전 탐구부터 정책 제안까지 학생자치 활동과 연계
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 서울학생참여위원회 고등학생 위원 80명이 중국과 일본의 독립운동 사적지를 방문하는 '2026 학생자치 연계 국외 독립운동 사적지 탐방'을 운영한다고 밝혔다.
학생들은 4개 권역으로 나뉘어 중국 충칭·시안과 하얼빈·연길, 상하이·난징을 비롯해 일본 도쿄 일대의 독립운동 현장을 찾는다.
강서양천교육지원청 학생들은 19일 중국 충칭·시안으로 출발한다. 북부교육지원청은 20일부터 일본 도쿄 일대를 탐방한다. 중부교육지원청과 강동송파교육지원청은 오는 27일 각각 중국 하얼빈·연길과 상하이·난징으로 출발한다.
이번 사업은 현장 견학에 그치지 않고 사전교육과 현지 탐방, 사후 공유 활동을 잇는 프로젝트형 역사교육으로 운영된다.
학생들은 출국에 앞서 교육지원청별 독립운동사 강의를 듣고 탐구 주제를 선정했다. 지난 18일에는 서울 서대문형무소와 국립대한민국임시정부기념관을 찾아 국내 독립운동 관련 시설도 살펴봤다.
현지에서는 안중근·윤봉길·이봉창 의사의 활동지를 비롯해 대한민국임시정부와 한국광복군 관련 사적지를 방문한다. 학생들은 사전에 조사한 현장을 직접 확인하고 전문 해설을 들으며 독립운동의 역사적 의미를 탐구한다.
일본 도쿄 탐방단은 관동대지진 조선인 희생자 추모비와 2·8독립선언지, 이봉창 의거지와 순국지 등을 방문한다. 하얼빈·연길 탐방단은 안중근의사기념관과 하얼빈역, 731부대 유적지, 윤동주 생가 등을 찾는다.
충칭·시안에서는 대한민국임시정부 청사와 한국광복군 제1·2지대 본부 터 등을 둘러본다. 상하이·난징에서는 대한민국임시정부 청사와 윤봉길 의사 의거지, 김구 선생 피난처와 전장 임시정부 청사 등을 탐방한다.
탐방 기간에는 교육장과 학생 간 정담회도 열린다. 학생들은 역사교육에 대한 의견을 나누고 현장 경험을 바탕으로 미래세대의 시각을 담은 교육정책을 제안한다.
귀국한 뒤에는 탐구 결과를 보고서로 작성해 다른 학생들과 공유할 예정이다. 서울시교육청은 학생들이 독립운동의 가치를 현재의 삶과 연결해 성찰하고 민주시민 역량과 공동체 의식을 높일 것으로 기대하고 있다.
정근식 서울시교육감은 "역사를 교실에서 배우는 것을 넘어 현장에서 체험하고 성찰할 때 더욱 깊이 이해할 수 있다"며 "학생들이 독립운동 현장을 직접 찾아 선열들의 삶과 정신을 배우고, 민주주의와 시민의 가치를 실천하는 미래 시민으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
jane94@newspim.com