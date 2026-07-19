600만번째 '모두의카드' 가입자는 누구…600명에 경품 쏜다

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7월 20일부터 한 달간 온라인 감사 이벤트

600만번째 가입자에 별도 기념 선물 제공

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 대중교통비 환급 제도인 '모두의카드' 이용자가 600만명 돌파를 앞두고 있다. 정부는 환급 인증 챌린지와 이용 수기 공모전 등을 열어 실제 이용 경험을 공유하고 국민 의견을 정책 개선에 반영한다.

'모두의카드' 이벤트 인포그래픽 [자료=국토교통부]

19일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 '대광위')는 '모두의카드' 이용자 600만명 달성을 기념해 오는 20일부터 다음달 19일까지 온라인 감사 이벤트를 개최한다고 밝혔다.

모두의카드 이용자는 지난 13일 기준 581만명이다. 이번 행사는 실제 이용 경험을 공유해 더 많은 국민에게 제도와 혜택을 알리고 이용자 의견을 정책 개선에 활용하기 위해 마련됐다.

이벤트는 대광위와 모두의카드 누리집, 국토부와 한국교통안전공단(TS) 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 참여할 수 있다.

주요 프로그램은 '나의 환급 인증 챌린지'와 '600만 이용자 달성 감사 이벤트', '이용 수기 공모전' 등이다.

나의 환급 인증 챌린지는 모두의카드를 이용해 교통비를 환급받은 내역을 지정 해시태그와 함께 SNS에 게시하는 방식이다. 대광위는 참여자를 대상으로 추첨을 진행해 경품을 제공한다.

600만 이용자 달성 감사 이벤트에서는 600만번째 전후 가입자 600명에게 상품권 등 600개의 선물을 지급한다. 600만번째 가입자에게는 축하 메시지와 별도의 기념 선물을 전달한다.

이용 수기 공모전은 모두의카드를 이용해 교통비 부담이 줄어든 경험이나 환급금이 일상생활에 도움이 된 사례, 대중교통 이용 변화 등을 작성해 이벤트 페이지에 제출하는 행사다. 우수사례로 선정된 참여자에게는 소정의 상품을 제공한다.

지난 4월 위촉된 모두의카드 국민자문위원 12명도 우수사례 선정에 직접 참여한다. 자문위원들은 접수된 국민 의견을 바탕으로 서비스 개선 방안도 함께 논의할 예정이다.

국토부는 공모전을 통해 접수된 우수사례를 오는 9월부터 카드뉴스와 숏폼 등으로 제작한다. 해당 콘텐츠는 국토부 SNS와 유튜브, 대광위·모두의카드 누리집 등을 통해 공개한다.

모두의카드는 고물가 속 국민의 교통비 부담을 줄이기 위해 '반값 모두의카드' 등 추가 환급 혜택을 오는 9월 말까지 제공하고 있다. 여름 휴가철 국내 관광지를 대중교통으로 방문할 때도 모두의카드 환급 혜택을 받을 수 있다.

김용석 대광위원장은 "국민들이 직접 들려주는 이용 경험은 모두의카드를 더욱 편리하고 실효성 있는 정책으로 발전시키는 소중한 밑거름"이라며 "앞으로도 국민의 목소리를 적극 반영해 정책을 지속해서 개선해 나가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. '모두의카드' 온라인 감사 이벤트는 언제 열립니까?

A. 오는 20일부터 다음달 19일까지 한 달간 진행됩니다. 대광위와 모두의카드 누리집, 국토부와 한국교통안전공단 SNS 등을 통해 참여할 수 있습니다.

Q. 모두의카드 이용자는 얼마나 됩니까?

A. 지난 13일 기준 모두의카드 이용자는 581만명입니다. 대광위는 이용자 600만명 달성을 앞두고 이번 감사 이벤트를 마련했습니다.

Q. 이벤트에서는 어떤 프로그램이 진행됩니까?

A. 교통비 환급 내역을 SNS에 게시하는 '나의 환급 인증 챌린지', 600만번째 전후 가입자에게 선물을 제공하는 '600만 이용자 달성 감사 이벤트', 이용 경험을 제출하는 '이용 수기 공모전' 등이 진행됩니다.

Q. 600만번째 가입자에게는 어떤 혜택이 제공됩니까?

A. 600만번째 전후 가입자 600명에게 상품권 등 600개의 선물을 지급합니다. 600만번째 가입자에게는 축하 메시지와 별도의 기념 선물도 전달합니다.

Q. 이용 수기와 국민 의견은 어떻게 활용됩니까?

A. 모두의카드 국민자문위원 12명이 우수사례 선정과 서비스 개선 방안 논의에 참여합니다. 우수사례는 오는 9월부터 카드뉴스와 숏폼으로 제작돼 국토부 SNS와 유튜브, 대광위·모두의카드 누리집 등에 공개됩니다.

chulsoofriend@newspim.com