충북, 5300억 바이오 투자 유치…GC녹십자 오창에 생산거점 확대

AI 핵심 요약beta
- 충북도와 청주시는 16일 GC녹십자와 5300억원 투자협약을 체결했다
- GC녹십자는 2033년까지 오창 공장 증설과 신설에 투자해 120명 일자리를 창출한다
- 이번 투자로 면역글로불린 생산 확대와 오송·오창 연계 바이오 클러스터 구축이 탄력을 받게 됐다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 글로벌 제약사 GC녹십자의 대규모 투자를 끌어내며 바이오 산업 중심지 도약에 속도를 낸다.
청주 오창을 축으로 연구개발(R&D)과 생산이 연계된 바이오 클러스터 구축에도 탄력이 붙을 전망이다.
충북도와 청주시는 16일 도청 여는마당2에서 GC녹십자와 5300억원 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 민선 9기 출범 이후 첫 투자 유치 성과로 지역 바이오 산업 육성 의지를 가시화한 사례로 평가된다.
이날 협약식에는 신용한 충북지사, 이장섭 청주시장, 허은철 GC녹십자 대표이사 등이 참석해 투자 이행과 행정 지원에 상호 협력하기로 했다.
협약에 따라 GC녹십자는 올해부터 2033년까지 청주시 청원구 오창읍 기존 공장 부지에 총 5300억원을 투입해 신규 생산시설을 구축하고 기존 설비를 확충한다.
이를 통해 약 120명의 신규 일자리도 창출할 계획이다.
이번 투자는 미국 시장 공략을 겨냥한 면역글로불린 제품 생산능력 확대에 초점이 맞춰졌다.
GC녹십자는 정맥주사형 면역글로불린 '알리글로(ALYGLO)' 후속 제품 개발과 함께 피하주사형 신제품 생산시설을 신설하고 완제 생산라인을 증설할 방침이다.
오창공장은 혈장분획제제와 유전자재조합제제를 생산하는 GC녹십자의 핵심 거점이다.
지역 산업 생태계에도 긍정적 파급효과가 예상된다. 오송의 바이오 연구개발 인프라와 오창 생산기반이 연계되면서 충북 바이오 클러스터의 완성도가 높아질 전망이다.
이장섭 청주시장은 "대한민국 대표 바이오기업과의 첫 투자협약이라는 점에서 의미가 크다"며 "기업이 체감할 수 있는 지원체계를 구축해 첨단산업 유치에 더욱 속도를 내겠다"고 말했다.
신용한 충북지사도 "이번 투자는 충북이 제약·바이오 산업 중심지로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "기업의 안정적인 투자와 성장을 위해 전폭적으로 지원하겠다"고 강조했다.
baek3413@newspim.com