유상철 HJ중공업 대표, 영도조선소·협력사와 수박간담회

AI 핵심 요약beta
- HJ중공업이 15일 영도조선소에서 초복 맞아 수박 300통을 나눴다
- 유상철 대표가 현장을 찾아 간담회로 애로사항을 듣고 온열질환 예방과 안전 수칙 준수를 당부했다
- HJ중공업은 혹서기 냉방·쿨링세트 지원과 상생사업 참여로 근로자 임금·복지·안전 개선에 힘쓰고 있다
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부산시와 협력 근로자 복지 지원
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = HJ중공업이 초복을 맞아 현장 근로자들에게 수박을 제공하는 등 혹서기 현장 근로자 지원에 나섰다.
HJ중공업은 전날 오후 부산 영도조선소에서 선박 건조 현장에 투입된 임직원과 협력사 근로자들을 대상으로 수박 300통을 나누는 행사를 개최했다고 16일 밝혔다.
이는 본격적인 폭염에 앞서 옥외 작업이 많은 조선소 근로자들의 더위를 덜고 현장 사기를 높이기 위해서다.
유상철 대표이사는 이날 영도조선소를 직접 찾아 현장 근로자들을 격려하고 협력사와 함께 수박 간담회를 갖고 애로사항을 청취했다. 유 대표이사는 충분한 수분 섭취를 통한 여름철 온열질환 예방과 더위 속 안전 수칙 준수를 당부했다.
HJ중공업은 지난해 복날에도 협력사와 함께 수박 간담회를 열어 현장의 목소리를 듣는 등 현장 경영을 이어오고 있다. 회사는 이를 통해 원청과 협력업체 간 소통을 강화하고 작업환경과 복지 개선 요구를 현장 중심으로 파악해 반영한다는 입장이다.
올해에는 부산시가 추진하는 '부산 조선산업 지역상생 격차 완화 지원사업'에도 참여해 자금을 출연하고 협력업체 근로자의 임금·복지·안전 개선을 지원하고 있다. 여름철에는 협력사 사무실에 냉방기와 제빙기를 설치하고 근로자들에게 쿨링 세트를 제공하는 등 혹서기 대응을 강화할 계획이다.
유상철 대표이사는 "회사 구성원들의 건강과 안전이 회사의 가장 중요한 경쟁력"이라며 "연중 가장 힘든 혹서기에도 각자 맡은 자리에서 최선을 다하는 임직원과 협력사 근로자들께 감사드리며 항상 안전을 최우선에 두고 건강하게 일해 달라"고 당부했다.
news2349@newspim.com