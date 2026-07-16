태백시, 재난관리평가 우수기관 선정

AI 핵심 요약beta
- 태백시가 16일 행안부 주관 재난관리평가에서 9년 만에 우수기관으로 선정됐다고 밝혔다.
- 재난관리평가는 전국 340개 책임기관을 대상으로 예방·대비·대응·복구 전 과정을 매년 종합평가하는 제도다.
- 태백시는 방재시설 관리와 위기대응, 현장수습 등에서 높은 평가를 받아 장관 표창과 특별교부세 인센티브를 확보했다.
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[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 태백시는 행정안전부가 주관한 '2026년 재난관리평가'에서 2017년 이후 9년 만에 우수기관으로 선정됐다고 16일 밝혔다.
재난관리평가는 '재난 및 안전관리 기본법'에 근거해 중앙부처, 공공기관, 지방자치단체 등 총 340개 재난관리책임기관을 대상으로 예방, 대비, 대응, 복구 등 전 과정에 대해 종합 평가하는 제도로 2005년부터 매년 실시되고 있다.
태백시는 이번 평가에서 방재시설 관리, 다중이용시설의 위기관리, 재난안전상황실의 24시간 운영, 현장수습 관리 능력, 기관장의 재난관리 역량 등 여러 분야에서 우수한 성적을 거두며 이러한 결과를 얻었다.
이번 선정으로 태백시는 행정안전부 장관 표창과 특별교부세와 같은 인센티브를 확보했다.
황경미 안전과장은 "우수기관 선정은 재난 예방부터 대응 및 복구까지 모든 과정에서의 노력이 좋은 평가를 받은 결과"라며 "앞으로도 철저한 재난관리 체계를 구축해 시민들이 안전하게 생활할 수 있는 도시를 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com