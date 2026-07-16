이명연 전북도의원 "완주 남계리 유적 사적 명칭 변경해야"

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도의회가 16일 완주 남계리 유적 사적 명칭 변경 건의안을 통과시켰다.
- 도의회는 국가유산청에 사적 명칭을 '완주 남계리 천주교 첫 순교자 묘역'으로 변경하고 관련 의견을 충분히 반영할 것을 촉구했다.
- 이명연 의원은 유산 명칭이 위치가 아닌 천주교 첫 순교자 묘역이라는 역사적 성격과 상징성을 담아야 한다고 강조했다.
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국가유산청·국가유산위원회에 지역사회·전문가 의견 반영 요구
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이명연 전북특별자치도의원(전주10)이 대표발의한 '완주 남계리 유적' 사적 지정 명칭 변경 촉구 건의안이 16일 전북특별자치도의회 본회의를 통과했다.
전북특별자치도의회는 이날 열린 제430회 임시회 제1차 본회의에서 이 의원이 대표발의한 건의안을 긴급안건으로 상정해 원안 채택했다.
국가유산청은 지난 6월 17일 완주군 이서면 남계리에 있는 유적을 '완주 남계리 유적'이라는 명칭으로 국가지정문화유산 사적으로 지정 예고했다.
이 유적에서는 1791년 신해박해 당시 순교한 윤지충 바오로와 권상연 야고보, 1801년 신유박해 때 순교한 윤지헌 프란치스코의 유해와 관련 유물이 확인됐다. 한국 천주교 초기 순교 역사와 조선 후기 장례문화를 보여주는 역사적·학술적 가치가 높은 유적으로 평가받고 있다.
이 의원은 "사적 지정은 환영하지만 현재 예고된 명칭은 유적의 위치만 나타낼 뿐 역사적 의미를 충분히 담아내지 못하고 있다"며 "국가유산의 명칭은 국민이 이름만 보고도 유적의 성격과 역사적 가치를 쉽게 이해할 수 있어야 한다"고 강조했다.
이어 "특정 종교를 강조하려는 것이 아니라 국가유산이 지닌 실체와 가치를 정확하게 전달하자는 취지"라고 설명했다.
도의회는 건의안을 통해 국가유산청에 최종 사적 지정 명칭을 '완주 남계리 천주교 첫 순교자 묘역'으로 변경하고 명칭 결정 과정에서 전북자치도와 완주군, 지역사회, 천주교계, 관계 전문가들이 제출한 의견을 충분히 검토해 반영할 것을 촉구했다.
이 의원은 "국가유산의 이름은 단순한 지명이 아니라 그 유산이 간직한 역사와 정체성을 국민에게 전하는 첫 번째 설명"이라며 "한국 천주교 첫 순교자 묘역이라는 역사적 성격과 상징성이 최종 지정 명칭에 분명하게 담겨야 한다"고 말했다.
이날 채택된 건의안은 국가유산청장과 국가유산위원회 위원장, 국가유산위원회 사적분과위원장, 문화체육관광부 장관에게 전달될 예정이다.
lbs0964@newspim.com