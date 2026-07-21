화요일·음력 6월 8일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 21일(화요일·음력 6월 8일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 새로운 비전을 보여주는 것이 좋겠다.
72년생 : 원하는 바가 모두 이루어지겠다.
84년생 : 성공할 운세가 강하게 들어오겠다.
96년생 : 결과에 매우 만족할 수 있겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 떨어지는 눈물을 닦아야 하겠다.
73년생 : 신바람이 나는 일이 자꾸 생기겠다.
85년생 : 절호의 기회이겠다. 놓치지 말아야 하겠다.
97년생 : 영향력 있는 자를 찾는 것이 중요하겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 투자하기에 매우 좋은 기회이겠다.
74년생 : 주변으로부터 크게 도움을 받겠다.
86년생 : 폐지보다는 부활을 생각해야 하겠다.
98년생 : 하고 싶은 것을 마음껏 할 수 있겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 울려주는 사람이 있겠다.
75년생 : 끝없는 외로움이 밀려오겠다.
87년생 : 두 개의 좋은 소식이 들려오겠다.
99년생 : 지금 투자하면 큰 이익을 보겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 희망이 싹이 결실을 맺을 수 있겠다.
76년생 : 어려움이 없어지고, 좋음만 있겠다.
88년생 : 버리는 것이 얻는 경우이겠다.
00년생 : 문서 계약 운이 매우 좋겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 성공의 신화를 계속 쓰겠다.
77년생 : 미래를 크게 그리는 것이 좋겠다.
89년생 : 함께 가는 길이 좋은 결과로 이어지겠다.
01년생 : 학문에 정진하는 것이 답이다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 무조건 손으로 잡아야 할 순간이겠다.
78년생 : 사업이 일어나는 것을 보고 사람들이 몰려오겠다.
90년생 : 작은 시선을 버리고 큰 시각을 가져야 하겠다.
02년생 : 지울 수 없는 큰 상처를 남기고 말겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 자기를 믿고 소신대로 가는 것이 좋겠다.
79년생 : 현재에 만족하는 것이 좋겠다.
91년생 : 누구나 겪는 어려움이니 실망하지 말아야겠다.
03년생 : 생각했던 대로 일이 성공하겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 도전하는 것만큼 아름다운 것은 없겠다.
80년생 : 매사가 원만하게 풀려나가겠다.
92년생 : 다시 도전하면 좋은 결과가 있겠다.
04년생 : 크게 성공하는 것을 확인할 수 있겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 실망하지 말고 다시 도전하면 좋겠다.
81년생 : 뜻이 있는 곳에 길이 보이겠다.
93년생 : 희망의 꿈을 안고 멀리 가야 하겠다.
05년생 : 버티기에는 힘이 부족할 수 있겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 박리다매하는 마음으로 임하면 좋겠다.
82년생 : 큰돈은 아니지만 꾸준하게 돈이 들어오겠다.
94년생 : 자신을 믿는 것이 중요하다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 다시 도전하는 용기가 필요하겠다.
83년생 : 바람 소리에 실망이 묻어나겠다.
95년생 : 사람을 가장 중요하게 생각해야 하겠다.