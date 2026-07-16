김성수 전북도의원 "전주 하계올림픽 유치계획 원점 재검토·의회 협력 강화해야"

AI 핵심 요약beta
- 김성수 전북도의원은 16일 전주 올림픽 유치계획을 원점 재검토하고 도의회와 정보공유 체계 마련을 요구했다.
- 총사업비가 자료마다 수조원씩 달리고 B/C가 1.03에서 0.91로 바뀌어 도민과 의회 신뢰가 흔들렸다고 지적했다.
- 김 의원은 IOC 비공개 원칙을 내세운 자료제한을 비판하며 정기보고·비공개 간담회 등 실질 협력체계 구축을 촉구했다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김성수 전북특별자치도의원(고창1)은 2036 전주 하계올림픽 유치 추진 과정에서 총사업비와 경제성 분석에 혼선이 드러난 만큼 유치계획을 원점에서 재검토하고 도의회와의 정보공유 체계를 마련해야 한다고 16일 밝혔다.
김 의원은 이날 열린 제430회 전북특별자치도의회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "도민 신뢰를 확보하기 위해 전주 하계올림픽 유치계획을 다시 점검하고 의회와 실질적인 협력체계를 구축해야 한다"고 촉구했다.
김 의원에 따르면 올림픽 총사업비는 자료마다 5조3312억원과 6조9086억원, 9조1781억원 등으로 다르게 제시됐고 사전타당성조사 비용편익비율(B/C)도 당초 1.03에서 기준연도 적용 오류가 확인되며 0.91로 정정됐다.
그는 "같은 사업인데 총사업비가 수조 원씩 차이를 보이고 경제성을 입증했던 핵심 수치까지 변경됐다"며 "이 같은 상황에서 도민과 의회가 유치계획을 신뢰하기 어렵다"고 지적했다.
또 도의회의 자료 제출 요구에 집행부가 국제올림픽위원회(IOC) 협의 사항이라는 이유로 자료 제출을 제한하거나 거부한 점도 문제로 꼽았다.
김 의원은 "국제 유치 전략상 공개가 어려운 정보가 있다는 점은 이해하지만 비공개와 미공유는 다른 문제"라며 "IOC의 비공개 원칙이 도의회를 배제하는 근거가 돼서는 안 된다"고 강조했다.
이어 "보안이 필요한 사항은 비공개 간담회 등을 통해 공유하고 공개 가능한 정보와 보호해야 할 정보를 구분하면 된다"며 "도의회가 내용을 알아야 예산 심의와 도민 설명, 정책에 대한 책임도 함께 질 수 있다"고 말했다.
김 의원은 전북자치도에 정부 승인 심사와 IOC 협의 상황, 개최계획과 재정부담 변화를 도의회에 정기적으로 보고하고 의회와 공유할 정보 기준을 마련할 것을 요구했다. 또 오는 8월 체결 예정인 올림픽 유치 협력 협약에 주요 정책 결정 전 도의회와 협의하는 절차를 포함해야 한다고 촉구했다.
김 의원은 "의회가 정부 보완 요구와 개최계획 변경 내용조차 알지 못한다면 협력 협약은 형식에 그칠 수밖에 없다"며 "의회와 정보, 전략, 책임을 함께 나누는 실질적인 협력체계를 조속히 마련해야 한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com