서난이 전북도의원 "제3금융중심지 지정 골든타임…금융도시 조성 속도 내야"

AI 핵심 요약beta
- 서난이 도의원은 16일 전북 금융중심지 지정을 위해 금융기관 유치와 금융생태계 조성에 행정력을 집중하자고 했다
- 그는 기존 금융관련 사업의 한계를 지적하며 금융기관과 투자자를 직접 찾아가는 적극적 투자유치 행정으로 전환해야 한다고 했다
- 또 금융타운을 복합금융도시로 조성하고 금융인력 양성과 정주여건 개선을 병행해 제3금융중심지 실현을 서둘러야 한다고 했다
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금융타운·전문인력·정주여건 구축 강조, 민간 금융권 투자 확대 대응 촉구
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 서난이 전북특별자치도의원(전주9·민주당)은 제3금융중심지 지정이 가시권에 들어선 만큼 금융기관 유치와 금융생태계 조성에 전북자치도가 행정력을 집중해야 한다고 16일 밝혔다.
서 의원은 이날 열린 제430회 전북특별자치도의회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "정부의 자산운용 특화 금융도시 육성 정책과 민간 금융권의 투자 확대 움직임으로 전북의 금융중심지 지정 여건이 어느 때보다 성숙했다"고 평가했다.
그는 신한금융그룹 금융허브 출범과 KB금융타운 개소, 우리금융그룹의 대규모 투자 계획 등을 언급하며 금융산업을 둘러싼 환경 변화가 전북에 새로운 기회가 되고 있다고 설명했다.
다만 국제복합금융센터 조성과 핀테크 종합지원센터 유치 등 기존 사업이 기대에 미치지 못한 점을 지적하며 "사업자가 찾아오기만 기다릴 것이 아니라 금융기관과 투자자를 직접 찾아가는 적극적인 투자유치 행정으로 전환해야 한다"고 강조했다.
또 금융타운은 업무시설에 그치지 않고 주거와 교육, 문화, 교통을 갖춘 복합 금융도시로 조성해야 하며 금융 전문인력 양성과 산학협력 확대 등 금융중심지 지정 이후를 대비한 기반 구축도 함께 추진해야 한다고 제안했다.
서 의원은 "정부 정책과 민간 금융권의 움직임이 동시에 전북을 향하고 있는 지금이 금융중심지 지정의 골든타임"이라며 "금융타운 조성과 금융기관 유치, 정주여건 개선 등을 속도감 있게 추진해야 한다"고 말했다.
이어 "제3금융중심지 지정은 지역의 숙원을 넘어 국가균형발전과 대한민국 금융산업의 외연을 넓히는 중요한 과제"라며 "준비된 금융도시 전북을 만들어 반드시 제3금융중심지를 실현해야 한다"고 강조했다.
lbs0964@newspim.com