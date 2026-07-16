강태창 전북도의원 "새만금 내국인 카지노 추진 즉각 철회해야"

AI 핵심 요약beta
- 강태창 전북도의원이 16일 새만금 내국인 카지노 계획의 즉각 철회를 요구했다
- 도민 공감대 없이 공약·논의도 없던 정책이라며 보여주기식 행정이자 도정 기조와 배치된다고 비판했다
- 도박중독·범죄 등 부작용과 지역 경쟁력 저해를 우려하며 새만금은 생태복원·첨단산업으로 가야 한다고 주장했다
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"첨단산업 중심 새만금 역행 우려…특별법 개정 강행 땐 강력 대응"
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 강태창 전북특별자치도의원(기획행정위원회)은 새만금 내국인 출입 카지노 조성 계획은 도민 공감대 없이 추진된 정책이라며 즉각 철회할 것을 촉구했다고 16일 밝혔다.
강 의원은 이날 제420회 전북특별자치도의회 임시회 5분 자유발언을 통해 "이원택 지사가 취임 첫 기자회견에서 새만금 내국인 출입 카지노 조성 계획을 기습 발표했다"며 "도민의 이름으로 즉각적인 백지화를 요구한다"고 말했다.
그는 "지사가 외국인 전용 시설만으로는 대규모 민간 투자와 체류형 관광객 유치에 한계가 있다며 내국인 카지노 도입을 공식화했지만 이 같은 내용은 선거 공약이나 인수위원회 논의 과정에서도 찾아볼 수 없었다"고 지적했다.
이어 "전북이 3대 메가프로젝트에서 소외됐다는 비판을 무마하기 위한 보여주기식 행정이자 도민 의견 수렴 없이 일방적으로 발표한 정책"이라며 "도민이 주인이라는 도정 기조에도 맞지 않는다"고 비판했다.
강 의원은 과거 김관영 전 지사 재임 당시 새만금 내국인 카지노 유치가 세 차례 추진됐지만 지역사회 반발과 도민 여론에 막혀 무산된 점을 언급하며 "도민이 이미 거부한 정책을 다시 꺼내든 이유를 납득하기 어렵다"고 말했다.
또 "방문 횟수와 베팅 금액 제한만으로 부작용을 통제할 수 있다는 주장은 도박 중독의 심각성을 간과한 위험한 인식"이라며 "복합리조트라는 이름을 내세우더라도 결국 사행산업이라는 본질은 달라지지 않는다"고 주장했다.
그러면서 "강원도의 사례처럼 카지노는 중독과 가정 붕괴, 불법 사금융, 각종 범죄 등 사회적 부작용을 초래할 수 있다"며 "첨단산업 중심지로 도약해야 할 새만금에 카지노 논란을 불러오는 것은 지역 경쟁력과 미래 산업 유치에도 악영향을 줄 수 있다"고 강조했다.
강 의원은 "지역사회에 큰 상처를 남길 내국인 카지노 추진 계획을 즉각 철회해야 한다"며 "도민 뜻을 외면한 채 특별법 개정 등을 강행할 경우 강력한 저항에 직면하게 될 것"이라고 경고했다.
이어 "새만금의 미래는 도박과 사행산업이 아닌 생태환경 복원과 지속 가능한 첨단산업 육성에 있다"고 덧붙였다.
lbs0964@newspim.com