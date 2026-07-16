하림·NH농협은행, 스마트 축산 협력…축산농가 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 하림과 NH농협은행이 16일 축산농가 지원 협약을 체결했다.
- 하림은 AI 사육기술과 경영노하우를 공유하기로 했다.
- 농협은행은 정책자금과 컨설팅으로 농가 지원을 늘리기로 했다.
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[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 종합식품기업 ㈜하림은 NH농협은행과 손잡고 축산농가의 경영 안정과 소득 증대를 위한 스마트 축산 생태계 조성에 나선다고 16일 밝혔다.
하림은 이날 전북 익산시 본사 3층 대회의실에서 NH농협은행과 '축산농가 경영 안정과 소득 증대 지원을 위한 업무협약'을 체결했다.
협약식에는 정호석 ㈜하림 대표이사와 강태영 NH농협은행장을 비롯해 조현성 하림 사육사업본부장, 장길환 농협은행 전북본부장 등 양측 관계자 10명이 참석했다.
이번 협약은 우량 농식품기업과 농업금융 전문기관의 협력을 통해 축산농가의 경쟁력을 높이고 농업·농촌의 지속 가능한 발전을 지원하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 하림은 축산 분야 디지털 혁신을 위해 최신 인공지능(AI) 기술과 연구자료를 제공하고 축종별 사양 컨설팅, 육계 계열화 농가와 직영농장의 경영관리 노하우를 공유할 계획이다.
NH농협은행은 사육 농가를 대상으로 농업정책자금 등 금융 지원을 확대하고 맞춤형 교육과 농업금융 컨설팅, 축산 승계농과 창업농 등 청년 농업인 육성을 지원한다. 양측은 친환경 스마트 축산 실현을 위한 ESG 가치 확산에도 협력하기로 했다.
양 기관은 이번 협약이 축산농가의 생산성과 수익성을 높여 소득 증대와 삶의 질 향상으로 이어질 것으로 기대하고 있다. 특히 스마트팜을 도입한 육계 농가의 높은 경영 성과를 바탕으로 스마트 축산 전환이 더욱 확대될 것으로 전망했다.
하림은 전국 650여 개 위탁계열농가의 경쟁력을 높여 안정적인 생계 수급 기반을 구축하고 양 기관 간 금융거래 확대를 통한 시너지 효과도 기대하고 있다.
정호석 하림 대표이사는 "축적된 AI 사육 기술과 농가 경영 노하우를 적극 공유해 위탁사육 농가가 더욱 스마트하고 안정적인 환경에서 농장을 운영할 수 있도록 지원하겠다"며 "농가와 상생을 통해 농촌에 활력을 불어넣고 지속 가능한 동반 성장을 실현하겠다"고 말했다.
강태영 NH농협은행장은 "농업금융 전문은행으로서 이번 협력을 통해 축산농가와 농식품산업의 성장 기반을 강화하고 농업인과 농식품기업, 농협은행이 함께 성장하는 선순환 생태계를 만들어가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com