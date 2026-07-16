대전교육청, 여름방학 153개교 '대수선'…680억 원 투입

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 16일 여름방학 동안 153개 학교 노후시설을 정비했다.
- 680억 원을 투입해 급식실·냉난방·내진보강 등 학생 안전과 교육환경 개선 공사를 3분기 내 집중 집행한다.
- 공사 현장 안전관리와 공정 관리, 청렴 문자 발송 등으로 근로자·학생 안전과 공사 투명성을 강화하겠다고 밝혔다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시교육청이 여름방학을 활용해 지역 학교 153곳의 낡은 시설을 대대적으로 손본다. 학생 안전과 교육환경 개선에 초점을 맞춰 지난해보다 125억 원 늘어난 680억 원을 투입한다.
시교육청은 7월부터 시작되는 여름방학 기간에 급식실과 냉난방 시설 개선, 교실 수선, 내진 보강 등 학교 환경개선 공사를 집중적으로 추진한다고 16일 밝혔다.
이번 사업은 재정 여건이 녹록지 않은 상황에서도 학생 안전과 직접 연관된 시급한 공사를 우선 선정해 편성했다. 대상은 모두 153개교로 지난해보다 사업비를 확대해 노후 시설 개선 속도를 높일 방침이다.
주요 공사는 급식실과 냉난방 시설 정비를 비롯해 수목 전정, 학교 외부 환경 개선, 내진 보강, 공간 재구조화, 교실 보수 등이다.
시교육청은 공사 일정을 서둘러 전체 예산의 70% 이상을 3분기 안에 집행할 계획이다. 개학 이후 학사 운영에 미치는 영향을 최소화하기 위해 학교별 공정 관리도 강화한다.
폭염 속 공사 현장의 안전관리에도 힘을 싣는다. 근로자 휴게공간을 마련하고 안전펜스를 설치해 공사구역과 학생 이동 공간을 분리하는 등 현장 근로자와 학교 구성원의 안전을 우선 확보할 예정이다.
공사 과정의 투명성을 높이기 위해 공사 관계자를 대상으로 청렴 문자를 발송하는 등 부패 예방 활동도 병행한다.
백승영 대전시교육청 시설과장은 "학교는 학생들이 하루 중 많은 시간을 보내는 생활공간"이라며 "방학 기간 공사를 차질 없이 마무리해 보다 안전하고 쾌적한 교육환경을 만들겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com