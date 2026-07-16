임실군, 읍면장실 1층 이전 추진…주민 눈높이 맞춘 행정 강화

AI 핵심 요약beta
- 임실군이 16일 읍면장실을 1층으로 옮겨 주민 친화 행정을 추진했다고 했다.
- 군은 민원실 인근 1층에 개방형 민원환경을 조성하고 상시 상담 체계를 통해 생활불편과 지역 현안을 신속히 해결할 계획이라고 했다.
- 기존 읍면장 집무실은 심층 상담실·소회의실·소통공간 등 열린 행정공간으로 재구성해 복합민원 처리와 주민 협업을 강화할 방침이라고 했다.
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기존 집무공간 상담실·회의공간 재구성, 주민 중심 열린행정 확대
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군은 민선 9기 한득수 군수의 주민 눈높이 1호 공약인 읍면장실 1층 이전을 추진해 주민 누구나 편리하게 행정서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성했다고 밝혔다.
한 군수는 취임 직후 고령층과 교통약자 등이 2층 이상에 위치한 읍면장실을 이용하는 데 불편을 겪는 점을 개선하기 위해 읍면장실을 1층으로 이전하고 상시 민원상담 체계를 운영하도록 지시했다.
군은 주민 중심 현장행정 강화를 위해 읍면장실을 민원실과 가까운 1층으로 순차적으로 이전했으며 누구나 부담 없이 찾아와 상담할 수 있는 개방형 민원환경을 조성했다.
그동안 일부 읍면은 읍면장실이 청사 상층부에 있어 고령층과 장애인 등 교통약자의 접근이 쉽지 않았고 주민들도 면장을 만나기 위해 여러 차례 안내를 받거나 계단을 오르내려야 하는 불편을 겪어왔다.
이에 군은 행정의 문턱을 낮추고 주민 눈높이에 맞춘 열린행정을 실현하기 위해 읍면장실을 1층으로 옮겼으며 읍면장은 상시 민원상담을 통해 주민 의견을 직접 듣고 생활불편과 지역 현안을 신속히 해결하는 현장 중심 행정을 강화할 계획이다.
주민 김모 씨는 "면장을 훨씬 편하게 만날 수 있어 애로사항을 이야기하기 쉬워졌고 책임감 있는 답변도 들을 수 있어 만족스럽다"고 말했다.
군은 기존 읍면장 집무공간도 심층 민원상담실과 소회의실, 유관기관 및 사회단체 회의공간, 주민 소통공간 등 주민을 위한 열린 행정공간으로 재구성하는 방안을 추진한다.
이를 통해 복합민원과 생활민원, 갈등 조정 등 충분한 상담이 필요한 민원을 보다 효율적으로 처리하고 기관·단체와의 협업, 주민 소통도 더욱 활성화될 것으로 기대하고 있다.
한득수 군수는 "행정은 군민에게 먼저 다가가는 것이 기본"이라며 "어르신과 교통약자 등의 행정 접근성을 높이고 작은 민원도 현장에서 신속하게 해결하는 책임행정을 강화해 군민이 체감하는 행정혁신을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com