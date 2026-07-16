난징·항저우에서 부산으로…김해공항 오는 중국 하늘길 넓어진다

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사는 16일 김해공항에서 다자간 업무협약을 체결했다
- 중국 주요 도시-부산 신규 노선 취항에 맞춰 남부권 관광 활성화를 추진했다
- 신규 노선 홍보·환대·공동 마케팅과 해외 유치 활동으로 초광역 관광루트 확장을 계획했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 16일 김해국제공항에서 한국공항공사, 중국남방항공, 중국동방항공, 룽에어와 '김해국제공항 신규 국제노선 활성화를 위한 다자간 업무협약'을 체결했다.
이번 협약은 중국 주요 도시-부산 노선 신설에 맞춰 신규 항공수요를 남부권 관광으로 확산하기 위해 마련됐다. 중국동방항공은 20일 난징-부산, 룽에어는 22일부터 항저우-부산 노선에 신규 취항하며, 중국남방항공도 하반기 광저우·다롄-부산 노선 개설을 추진 중이다. 김해공항 외국인 입국객이 지난해보다 43% 증가한 가운데, 공사는 이번 신규 취항을 계기로 그 성장세를 남부권 지역관광 활성화로 이어간다는 방침이다.
참여기관들은 이번 협약을 통해 신규 노선 홍보, 입국객 환대, 광역 관광상품 판촉 등 공동 마케팅을 추진한다. 공사는 김해공항 입국장 환대부스에서 신규 취항 일정에 맞춰 환영 행사를 열고, 탑승권을 인증한 외국인 관광객에게 부산 관광스타트업이 제작한 웰컴키트를 제공한다. 또한 5개 기관은 참여기관 누리집, SNS, 기내지 등 다양한 채널을 활용해 동남권의 유네스코 세계유산 및 해양관광 콘텐츠도 함께 알릴 예정이다.
공사는 협약 기관들과 함께 해외 유치 활동도 병행한다. 향후 여행업계, 인플루언서 초청 팸투어와 설명회, 항공권과 관광콘텐츠를 연계한 공동 판촉 캠페인 등으로 협력 범위를 확대할 계획이다.
공사 이동욱 부산울산경남지사장은 "신규 취항 노선의 초기 관광 수요를 이끌어내 안정적으로 정착할 수 있도록 지원할 예정"이라며, "부산을 방문한 외국인 관광객이 남부권의 다양한 지역을 여행하고 지역 경제에 도움이 될 수 있도록 초광역 관광루트를 활성화하겠다"고 밝혔다.
jyyang@newspim.com