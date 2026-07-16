원주시, 내달 22~23일 '산악자전거 전국대회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 8월22일부터 이틀간 전국산악자전거대회를 개최했다
- 크로스컨트리·다운힐 등 4개 종목과 키즈 바이크 경기를 진행했다
- 원주시는 온라인 접수로 안전 관리를 강화해 산림레포츠와 관광을 활성화하겠다고 밝혔다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 오는 8월 22일부터 23일까지 이틀간 신림면 원주산악자전거파크와 피노키오숲 일원에서 '제4회 원주시장배 전국산악자전거대회'를 개최한다.
이번 대회는 산림레포츠 활성화를 위해 마련된 것으로 원주시가 주최하고 사단법인 지피에스가 주관한다. 전국의 산악자전거 동호인과 일반 참가자들이 원주의 산림을 무대로 그동안 갈고닦은 기량을 겨루게 된다.
대회는 ▲크로스컨트리(XC) ▲다운힐(DH) ▲그레블(GRVL) ▲전기산악자전거(E-BIKE) 등 4개 종목으로 진행된다. 참가자들은 기존 임도와 원주산악자전거파크 코스를 활용한 경기 코스에서 종목별 경기를 펼치며 크로스컨트리는 25㎞, 다운힐은 2㎞ 코스로 운영돼 원주의 산림 지형을 활용한 역동적인 산악자전거 경기를 선보일 예정이다.
어린이들이 참여할 수 있는 키즈 바이크 경기도 별도로 마련해 온 가족이 함께 즐기는 산림레포츠 축제의 장을 조성한다는 계획이다. 원주시는 성인·동호인 중심의 대회에 가족 단위 프로그램을 더해 산악자전거를 남녀노소가 즐기는 생활 레포츠로 확산시키겠다는 구상이다.
대회 참가를 희망하는 산악자전거 동호인과 일반 참가자는 오는 8월 10일까지 홍보 포스터의 QR코드 또는 참가접수 링크를 통해 신청할 수 있다. 원주시는 온라인 접수를 통해 종목별 참가 규모를 사전에 파악하고 안전 관리와 경기 운영 인력을 적정 배치해 원활한 대회 진행을 도모할 방침이다.
원주시 관계자는 "원주의 아름다운 산림을 무대로 펼쳐지는 이번 대회에 전국 산악자전거 동호인과 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"며 "참가자 모두가 안전하게 대회를 즐기고 이번 대회가 산림레포츠 활성화와 지역 관광 발전을 이끄는 원주의 대표 산림레포츠 행사로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com