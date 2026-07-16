장수서 전북4-H 한마음대회 개최…1000여 명 참여

AI 핵심 요약beta
- 전북 장수군은 16일 제34회 한국4-H 한마음대회를 열어 회원 화합과 미래 농업 방향을 공유했다
- 대회는 4-H 서약 제창과 유공자 표창, 장기자랑·어울마당 등으로 세대·지역 간 소통의 장을 마련했다
- 청년농업인 경험 공유로 협력 기반을 강화하고 지속가능한 농업과 4-H 조직 활성화 공감대를 형성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청년농업인 경험 공유·어울마당...지속 가능한 농업발전 공감대 형성
[장수=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 장수군은 제34회 한국4-H 전북특별자치도본부 한마음대회가 1000여 명이 참석한 가운데 회원 화합과 미래 농업 발전 방향을 공유하며 성황리에 개최됐다고 16일 밝혔다.
이번 대회는 한국4-H 전북본부가 주최하고 한국4-H 장수군본부가 주관한 행사로 '모두의 한계를 넘어, 새로운 조화! 전북4-H와 함께!'를 주제로 한누리전당 산디관에서 열렸다.
행사에는 안호영 국회의원, 정상득 군의회의장, 기관·사회단체장, 전북 4-H 회원 등 1000여 명이 참석해 4-H 정신을 되새기고 회원 간 교류와 화합의 시간을 가졌다.
행사는 4-H 운동의 핵심 가치인 지(智)·덕(德)·노(勞)·체(體) 이념을 담은 4-H 서약 제창을 시작으로 유공자 표창, 환영사, 축사 순으로 진행됐다.
이어진 2부 행사에서는 장기자랑과 어울마당이 펼쳐져 세대와 지역을 넘어 소통하는 축제의 장이 마련됐다.
특히 이번 대회는 미래 농업을 이끌 청년농업인들이 경험과 활동 사례를 공유하고 협력 기반을 강화하는 계기가 됐다. 지역 농업의 지속 가능한 발전과 4-H 조직 활성화를 위한 공감대 형성에도 의미를 더했다.
김용만 회장은 "지·덕·노·체 이념을 바탕으로 미래 농업을 이끌 인재를 양성하고 회원 역량 강화를 위한 교육과 다양한 활동을 지속적으로 추진하겠다"며 "지역사회와 함께 성장하는 4-H 조직을 만들어 가겠다"고 말했다.
최훈식 장수군수는 "4-H 회원들의 열정과 실천은 지역 농업과 공동체 발전을 이끄는 든든한 원동력"이라며 "장수군도 청년농업인이 안정적으로 성장하고 미래 농업을 이끌 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com