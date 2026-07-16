동해시, '당선인에게 바란다' 시민제안 34건 접수

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 16일 시청 홈페이지로 시민제안 34건을 접수했다고 밝혔다
- 동해시는 관광·미래산업 등 제안을 사업 연계와 중장기 과제로 나눠 단계적 실행을 검토했다
- 동해시는 시민제안을 민원에 그치지 않고 향후 주요 정책 수립에 적극 반영할 계획이라고 밝혔다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 민선9기 출범을 앞두고 시민 제안을 반영하기 위한 '당선인에게 바란다'를 시청 홈페이지를 통해 접수한 결과 34건의 시민 제안이 접수됐다고 16일 밝혔다.
정책 제안은 관광, 미래산업, 도시개발, 청년정책, 복지, 교통안전 등 다양한 분야에 걸쳐 있었다. 특히 동해시의 성장과 생활환경 개선을 위한 제안이 많았다. 제안에는 묵호항 재개발, 망상 경제자유구역 활성화, AI 데이터센터 연계 전략과 같은 내용이 포함됐다.
시에서는 접수된 제안을 추진 중인 사업과 연계 가능한 과제와 중장기 검토 과제로 나눠 검토했다고 밝혔다. 생활과 직결된 도로 및 보행환경 개선 등은 기존 사업과 연계해 진행하며 관광 및 청년정책 분야는 민선9기 핵심 정책과 함께 단계적으로 실행할 예정이다.
또 법령 개정이나 국가 지원이 필요한 사항에 대해서는 관련 기관과 지속적으로 소통할 방침이다. 특히 관광산업과 미래산업에 대한 시민들의 높은 관심이 드러나 이를 바탕으로 정책 제안을 활용할 계획이다.
이정학 동해시장은 "시민의 제안은 동해시의 미래를 만들어가는 중요한 자원"이라며 "생활 속 문제 해결과 미래 정책 제안을 모두 반영해 시민과 함께 성장하는 민선9기가 되도록 하겠다"고 말했다.
동해시는 시민의 의견을 단순한 민원 처리로 그치지 않고 향후 주요 정책 수립 과정에 적극 반영할 계획이다.
onemoregive@newspim.com