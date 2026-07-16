최정호 익산시장 국회 방문…국가예산 확보·5대 대전환 핵심사업 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 최정호 익산시장은 16일 국회를 방문해
- 국가예산 확보와 지역 현안 해결을 요청했다.
- 미래 성장 핵심사업·광역철도·산업단지 등
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광역철도·국가식품클러스터 인입철도 등 주요 사업 국비 반영, 국회 협력 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장이 국가예산 확보와 지역 현안 해결을 위해 국회를 방문해 정치권과 협력 강화에 나섰다고 16일 밝혔다.
최 시장은 예산결산특별위원회 위원들과 지역 국회의원들을 잇달아 만나 익산의 주요 현안을 설명하고 국회 차원의 적극적인 지원을 요청했다.
이번 방문은 지난 9일 기획예산처와 국토부 등을 찾아 국가예산 확보 활동을 펼친 데 이은 행보로, 정부와 국회를 동시에 공략하는 투트랙 전략을 통해 예산 확보 효과를 높이겠다는 구상이다.
최 시장은 국회에서 민선 9기 핵심 사업인 제2차 공공기관 익산 유치, 익산역 복합개발 및 광역허브 프로젝트, 피지컬 AI 반도체 첨단산업단지 조성, 피지컬 AI 실증 시범도시 구축 등 미래 성장 기반 마련을 위한 지원 필요성을 강조했다.
특히 익산이 KTX·SRT 광역 철도망과 국가식품클러스터 등 우수한 기반시설을 갖춘 국가 균형발전의 적지라는 점을 설명하며 관련 사업 추진의 당위성을 전달했다.
또 국가예산 확보가 필요한 전북권 광역철도 구축, 국가식품클러스터 인입 철도선 구축, KTX 익산역 시설개선 사업 등에 대한 국비 지원을 요청했다.
예비타당성조사가 진행 중인 익산 왕궁 자연환경 복원사업과 전북권 산재전문병원 건립 사업, 홀로그램 기반 AX 사업화 확산 사업 등도 주요 건의 대상에 포함했다.
시는 정부 예산안이 국회 심의 과정에서 조정될 수 있는 만큼 여야 예결위원과 지역 정치권과의 협력체계를 강화해 신규 사업 반영과 예산 증액에 총력을 기울일 계획이다.
최정호 익산시장은 "민선 9기 익산 대전환의 성공은 미래 먹거리를 위한 예산을 얼마나 선제적으로 확보하느냐에 달려 있다"며 "정부와 국회를 지속적으로 찾아 익산의 신성장 동력을 확보하고 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 내겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com