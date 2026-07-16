무주 세계태권도문화엑스포 개막…27개국 4000여명 참여

AI 핵심 요약beta
- 전북 무주군이 16일 태권도원서 엑스포를 개막했다.
- 엑스포는 21일까지 경기와 문화행사를 함께 진행한다.
- 20일 낙화놀이 등으로 무주의 관광 매력도 알린다.
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[무주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 무주군은 제19회 무주 세계태권도문화엑스포가 세계 27개국 선수와 지도자, 관계자, 방문객 등 4000여 명이 참가한 가운데 태권도원에서 개막했다고 16일 밝혔다.
엑스포는 오는 21일까지 태권도 경기와 문화행사가 함께 진행된다. 17일에는 태권도 세미나와 태권도 산업박람회가 열리며 18일에는 참가국 소개와 국가대표 태권도시범단 공연, 축하공연으로 구성된 개회식이 펼쳐진다.
참가 선수들은 19일까지 품새와 겨루기 세미나, 경연대회, A매치, 가상 태권도 경기 등에 참가하며 해외지도자 네트워크와 K-컬처 체험 등 다양한 부대행사도 함께 즐긴다.
20일에는 해외 참가자 800여 명이 무주 구천동 물놀이와 태권어드벤처, 머루와인동굴, 무주향교, 반디랜드 등을 둘러보는 문화탐방 프로그램에 참여한다. 이날 밤 태권도원 태극지에서는 전통 불꽃놀이인 낙화놀이가 펼쳐져 축제 분위기를 더할 예정이다.
낙화놀이는 전북특별자치도 자연친화형 야간관광진흥도시 조성사업의 하나로 태권도원의 야간 경관과 전통문화를 접목한 무주만의 관광 콘텐츠로 운영된다.
황인홍 무주군수는 "세계태권도문화엑스포는 태권도를 매개로 세계인이 문화를 교류하고 우정을 나누는 뜻깊은 축제"라며 "무주의 매력을 널리 알리고 지역 체류와 소비 확대에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
이어 "태권도 성지 무주의 위상에 걸맞게 세계태권도문화엑스포의 명성과 경쟁력을 더욱 높여가겠다"고 덧붙였다.
lbs0964@newspim.com