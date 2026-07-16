오세훈 "준공업지역, 서울 주택 문제 해결할 핵심 열쇠...규제 혁신 성과"

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- 오세훈 서울시장은 16일 준공업지역 규제완화와 정비사업으로 서남권 대개조를 추진하겠다고 밝혔다.
- 서울시는 주거화된 준공업지역 용적률을 최대 400%로 완화해 32개소 2만7000가구 공급사업을 진행 중이라고 설명했다.
- 오 시장은 신통기획 2.0으로 2031년까지 서울 전역에 31만가구를 착공하고 직·주·락 복합공간으로 서남권을 재편하겠다고 강조했다.
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"용적률 최대 400% 완화 효과…서남권 직·주·락 공간으로"
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 서울의 주택 공급 확대를 위해 준공업지역 규제 완화와 정비사업 추진에 속도를 내겠다고 밝혔다. 산업 기능이 밀집한 지역은 미래 첨단산업 거점으로 육성하고, 주거 지역은 정비사업과 생활 인프라 확충을 병행해 서남권 대개조를 완성하겠다는 포부다.
오 시장은 16일 페이스북에 "서울은 더 이상 새로운 아파트를 지을 널찍한 빈 땅이 없다"며 "낡은 공간을 허물고 새롭게 빚어내는 재개발·재건축만이 유일한 해법"이라고 적었다. 이어 "특히 서울 공업지역의 대부분을 차지하면서도 경직된 틀에 묶여 주택 사업이 고사해 가던 '준공업지역'의 변화는 서울 주택 문제를 해결할 핵심 열쇠"라고 덧붙였다.
오 시장은 "그동안 준공업지역은 엄격한 용적률 제한과 조합원 분담금 탓에 대다수 사업이 멈춰 서 있었다"면서 "서울시가 2024년 '서남권 대개조'를 발표한 이후, 주거화된 준공업지역의 공동주택 용적률을 종전 250%에서 최대 400%까지 전격 완화한 이유가 바로 여기에 있다"고 설명했다.
그러면서 "규제를 풀자 현재 서울 준공업지역 내 32개소에서 약 2만7000가구 규모의 주택공급사업이 차질 없이 물꼬를 텄다"며 "준공업지역을 유연하게 바꾸어 쾌적한 주거환경을 만드는 것은 저의 첫 시장 임기 시절부터 품어왔던 오랜 과제였다"고 했다.
오 시장은 "18년 전인 2008년 당시, 낡은 공장 부지에 아파트를 지을 수 있도록 길을 열었던 첫 번째 조례 개정 역시 준공업지역의 가치를 바꾸겠다는 일관된 신념의 출발점이었다"며 "이 진정성 어린 노력이 차곡차곡 쌓였기에, 비로소 오늘날 '서남권 대개조'라는 혁신으로 이어질 수 있었다"고 말했다.
오 시장은 "앞으로 산업 기능이 밀집된 곳은 미래 첨단산업 거점으로 고도화하고, 완전히 주거화된 지역은 정비사업과 함께 녹지·생활 SOC도 빠짐없이 확충하겠다"며 "'일하고, 거주하고, 즐길 거리가 충분한 직·주·락 복합공간'으로 서남권을 대개조하겠다"고 강조했다.
또 "주택 공급이라는 시민과의 약속을 지키기 위해 서울시는 지금 눈에 불을 켜고 달리고 있다"면서 "과거에 선호받지 못하던 지역을 누구나 살고 싶어 하는 매력적인 공간으로 대개조하는 작업 역시 한 치의 차질도 없이 순항 중"이라고 덧붙였다.
오 시장은 "서울시는 2021년 도입한 '신속통합기획'을 한 단계 더 진화시킨 '신통기획 2.0'을 통해 2031년까지 서울 전역에 총 31만가구의 주택을 차질 없이 착공해내겠다"며 "이 변화의 바람이 서울 전역으로 퍼져나갈 때까지, 현장을 지키며 쉼 없이 뛰겠다. 서울의 미래를 기대해달라"고 했다.
blue99@newspim.com