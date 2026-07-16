전북자치도, 민·관·경 합동 어린이 교통안전 캠페인 전개

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도는 16일 조촌초 스쿨존서 민관경 합동 교통안전 캠페인을 실시했다
- 참석자들은 어린이 보행 지도와 용품 배부, 운전자 대상 스쿨존 안전수칙 홍보를 진행했다
- 전북도는 관계기관과 협력해 어린이보호구역 시설 개선과 교통안전 교육 확대를 지속할 계획이다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 어린이 교통사고 예방과 안전한 등굣길 조성을 위해 전주 조촌초등학교 어린이보호구역에서 민·관·경 합동 교통안전 캠페인을 실시했다고 16일 밝혔다.
이날 캠페인에는 이원택 전북도지사를 비롯 전북경찰위원회, 녹색어머니연합회, 덕진경찰서, 조촌초등학교, 학부모 등 60여 명이 참여해 어린이 교통안전 문화 확산과 안전한 등굣길 조성을 위한 홍보활동을 펼쳤다.
참석자들은 등교하는 어린이들의 안전한 보행을 지도하고 교통안전 용품을 배부하며 횡단보도 이용 방법과 보행 안전수칙을 안내했다.
운전자들에게는 어린이보호구역 내 서행 운전, 횡단보도 일시정지, 불법 주정차 금지 등 스쿨존 안전수칙 준수를 당부했다.
도 자치경찰위원회는 교통안전송과 마스코트 '안전이·행복이'를 활용한 홍보활동을 진행해 어린이들의 관심과 참여를 높였다. 조촌초등학교 주변 어린이보호구역의 교통안전시설을 함께 점검하며 사고 예방 활동도 실시했다.
이원택 도지사는 "어린이들의 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치"라며 "민·관·경이 함께하는 이번 캠페인을 계기로 어린이 교통안전 문화가 더욱 확산되길 바란다"고 말했다.
이어 "앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 아이들이 안심하고 등교할 수 있는 안전한 교통환경 조성에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
전북자치도는 교통 협력단체와 함께 어린이 교통안전 캠페인을 지속적으로 추진하고 어린이보호구역 내 교통안전시설 개선과 교통안전 교육 확대를 통해 안전한 교통환경 조성에 힘쓸 계획이다.
lbs0964@newspim.com