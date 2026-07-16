광명시 '기후의병 홍보영상 공모전' 개최...총상금 300만원

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 16일 기후의병 홍보영상 공모전을 개최했다
- 기후의병·탄소저금통 알리고 탄소중립 실천 참여 독려했다
- 광명시는 8월18일 마감 후 심사해 총 300만 원을 시상한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 시민들이 직접 제작한 영상을 통해 일상 속 탄소중립 실천 문화를 확산하고자 '2026년 광명시 기후의병 홍보영상 공모전'을 개최한다고 16일 밝혔다.
시에 따르면 이번 공모전은 광명시의 대표적인 기후 대응 정책인 '기후의병'과 '탄소저금통' 사업을 널리 알리고 시민들의 자발적인 탄소중립 생활 실천 참여를 독려하기 위해 마련됐다.
공모 주제는 기후의병 및 탄소저금통 활동을 참신하게 소개하고 일상 속 탄소중립 참여를 이끌어낼 수 있는 영상 콘텐츠다. 참여자들은 1분 안팎의 숏폼(짧은 영상), 브이로그, 챌린지 영상은 물론 최신 트렌드를 반영한 생성형 인공지능(AI) 제작 콘텐츠 등 다양한 형식으로 자유롭게 출품할 수 있다.
신청 자격은 광명시민을 비롯해 광명시 소재 학교에 재학 중인 학생이나 관내 사업장에 근무하는 직장인이라면 누구나 참여 가능하다.
참여를 희망하는 사람은 공모 안내문에 첨부된 큐알(QR) 코드를 통해 참가신청서와 응모 자격 증빙서류 등을 갖춘 뒤 오는 8월 18일 오후 6시까지 이메일로 제출하면 된다.
시는 접수된 작품을 대상으로 주제 전달력, 창의성, 작품 완성도, 홍보 활용성 등을 종합적으로 심사해 우수작을 선정할 계획이다.
시상 규모는 총 300만 원으로 ▲최우수상 1명(80만 원) ▲우수상 2명(각 40만 원) ▲장려상 2명(각 20만 원) ▲아차상 10명(각 10만 원)을 선정해 시상금을 지급한다. 최종 선정된 우수 영상들은 광명시 공식 유튜브 채널과 기후의병지원센터 사회관계망서비스(SNS) 등에 게재돼 기후의병 활성화를 위한 홍보 및 교육 자료로 활용될 예정이다.
박승원 광명시장은 "탄소중립은 개개인의 작은 일상 실천에서 시작해 도시 전체의 거대한 변화로 이어진다"며 "시민들의 반짝이는 아이디어와 창의성이 담긴 영상들이 더 많은 이들의 공감과 기후 행동 참여를 이끌어내 광명시만의 독창적인 기후 의병 문화를 정착시키는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com