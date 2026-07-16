고창 갯벌 '버드 왓쳐스 데이' 17~18일 개최

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 17일~18일 고창갯벌 버드왓쳐스 데이를 열었다.
- 행사는 탐조 클래스와 갯벌·철새 체험으로 꾸몄다.
- 철새 보전 중요성을 알리고 시민 참여를 유도했다.
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탐조 클래스·스탬프 투어·EAAFP 홍보부스 마련...프로그램 무료 운영
[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 고창군은 오는 17일부터 18일까지 고창군립체육관 일원에서 '2026 고창갯벌 버드왓쳐스 데이(Bird Watcher's Day)'를 개최한다고 16일 밝혔다.
이번 행사는 국가유산청, 전북자치도, 고창군이 공동 주최한다. 유네스코 세계자연유산인 고창갯벌의 생태적 가치와 철새 서식지의 중요성을 알리고 시민 누구나 탐조를 쉽고 즐겁게 체험할 수 있도록 마련됐다.
행사에서는 탐조 초보자를 위한 탐조 클래스와 갯벌·철새 체험 프로그램, 행사장을 둘러보며 참여하는 스탬프 투어가 운영된다. 모든 프로그램은 무료이며 가족 단위 방문객과 탐조에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.
첫날인 17일에는 고창갯벌의 철새와 생태를 주제로 한 퀴즈대회 '버드 마스터 챌린지(갯벌 골든벨)'가 열린다.
18일에는 종이 도요새를 만들어 날리는 '버드 플라이트 게임'이 학생부와 일반부로 나눠 진행되며 각 부별 50명씩 모두 100명이 참가한다. 현장 참여 이벤트와 경품 행사도 함께 마련된다.
행사장 홍보부스에는 동아시아-대양주 철새이동경로 파트너십(EAAFP)을 비롯한 관련 단체가 참여해 탐조 문화 콘텐츠와 장비, 굿즈를 소개한다. 고창갯벌과 철새 보전의 중요성을 알리는 전시와 체험 프로그램도 운영될 예정이다.
나윤옥 고창군 세계유산과장은 "고창갯벌 버드왓쳐스 데이는 탐조를 처음 접하는 사람도 부담 없이 참여하며 고창갯벌의 생태적 가치와 철새의 소중함을 쉽고 재미있게 체험할 수 있는 행사"라고 말했다.
gojongwin@newspim.com