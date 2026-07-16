서울시, 청년 마음건강 지원 3차 모집…심야노동청년 우선 선발

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 16일 청년 마음건강 지원사업 3차 참여자 2500명을 모집한다고 밝혔다
- 이번 모집부터 야간·심야 근무 청년을 우선 선발해 정신건강 지원 사각지대 해소에 나선다
- 1차 참여자 분석 결과 자아존중감·회복탄력성·삶의 만족도는 증가하고 우울·불안·스트레스 등은 감소하는 효과가 확인됐다
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3차 참여자 2500명 모집...취업 지원·힐링 프로그램 진행
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 심리 지원이 필요한 청년을 대상으로 하는 '서울 청년 마음건강 지원사업' 3차 참여자 2500명을 모집한다. 이번 모집부터는 야간·심야 근무 청년을 우선 선발하는 제도를 새롭게 도입해 정신건강 지원 사각지대 해소에 나선다.
서울시는 오는 20일 오전 10시부터 23일 오후 5시까지 청년몽땅정보통을 통해 '서울 청년 마음건강 지원사업' 3차 참여 신청을 받는다고 16일 밝혔다. 대상은 서울에 거주하는 19~39세 청년이다.
청년 마음건강 지원사업은 과학적 심리검사를 통해 마음 상태를 진단한 뒤 결과에 따라 맞춤형 심리상담과 사후관리를 제공하는 프로그램이다.
이번 3차 모집에서는 오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이 월평균 4회 또는 32시간 이상 근무하는 심야노동청년을 우선 선발 대상으로 포함했다. 서울시는 야간·교대근무로 정신건강 관리가 어려운 청년을 조기에 발굴해 전문 심리상담과 지역 정신건강복지센터 연계 등을 지원할 계획이다.
사업 효과도 확인됐다. 서울시가 1차 참여 청년 1364명을 대상으로 효과성을 분석한 결과 자아존중감은 10%, 회복탄력성은 11%, 삶의 만족도는 21% 증가했다. 반면 우울감은 16%, 불안감은 14%, 스트레스는 9%, 외로움은 10%, 삶에 대한 회의감은 20% 감소한 것으로 나타났다.
참여자 만족도도 높았다. 만족도 조사에서는 전체 응답자의 95.1%가 타인에게 사업을 추천할 의향이 있다고 답했다. 전반적인 만족도는 5점 만점에 4.6점을 기록했다. 상담사 만족도는 4.7점이었다.
상담 종료 후에는 개인별 목표에 맞춘 사후관리도 이어진다. 진로·취업을 희망하는 청년에게는 청년인생설계학교와 서울시 일자리센터 프로그램을 연계하고, 정서 회복이 필요한 청년에게는 정원 산책과 뷰티·푸드 가드닝 등을 체험하는 '청년맞춤 정원처방'을 제공한다. 아울러 아모레퍼시픽재단과 협력한 자기돌봄 프로그램 '마인드 메이트'도 운영한다.
3차 모집 참여자는 이르면 8월 초부터 상담을 받을 수 있다. 온라인 사전검사 결과에 따라 일반군, 도움군, 잠재임상군, 임상군으로 구분해 최대 6회(회당 50분)의 맞춤형 심리상담을 지원한다.
김철희 서울시 미래청년기획관은 "심야노동청년 우선선발 도입을 통해 도움이 절실한 청년들이 적기에 전문 심리상담을 받을 수 있도록 지원하겠다"며 "청년 누구나 필요한 시기에 적절한 도움을 받을 수 있도록 마음건강 안전망을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com