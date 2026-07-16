이수지 공무원 패러디 논란에 제작진 사과…"정치적 의도 없었다"

AI 핵심 요약beta
- 이수지 공무원 패러디 영상이 논란에 휩싸였다
- 핫이슈지 제작진이 15일 공식 사과했다
- 제작진은 정치적 의도 없었다고 선을 그었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 코미디언 이수지가 출연한 공무원 패러디 영상이 정치적 해석 논란에 휩싸인 가운데, 제작진이 공식 사과했다.
유튜브 채널 '핫이슈지' 제작진은 15일 커뮤니티를 통해 "해당 영상으로 인해 불편함과 실망을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다"며 "논란이 된 장면은 특정 사안이나 정치적 입장을 전달하려는 의도로 사용한 것이 아니었다"고 밝혔다.
이어 "사회적으로 민감한 사안을 충분히 신중하게 고려하지 못한 채 해당 장면을 사용한 것은 제작진의 부족한 판단이었다"며 "이번 일은 출연진 개인의 정치적 성향이나 의사와는 전혀 무관하고, 제작 과정에서 세심하게 검토하지 못해 발생한 문제"라고 설명했다.
또 "이로 인해 출연진에게까지 불필요한 오해와 부담을 드리게 된 점 또한 매우 송구스럽게 생각한다"며 "이번 일을 무겁게 받아들이고 있으며 앞으로는 보다 책임감 있는 자세로 콘텐츠를 제작하겠다"고 사과했다.
논란은 지난 14일 공개된 '공무원 김지영 씨의 철밥통 지키기' 편에서 불거졌다. 영상 속 이수지는 악성 민원에 시달리는 공무원 김지영 주무관을 코믹하게 연기했고, 공개 하루 만에 조회수 70만회를 돌파하며 현직 공무원들의 공감을 얻었다.
하지만 한 민원인이 "재선거"를 외치는 장면이 등장하면서 일부 누리꾼들은 제9회 전국동시지방선거 당시 투표용지 부족 사태와 관련해 재선거를 요구한 시위대를 악성 민원인으로 풍자한 것 아니냐는 의혹을 제기했다.
논란이 확산되자 제작진은 문제가 된 장면을 삭제한 뒤 영상을 다시 공개했다. 이후에도 온라인상에서 갑론을박이 이어지자, 제작진은 정치적 의도는 없었다고 선을 그으면서도 사회적으로 민감한 사안을 충분히 고려하지 못한 점에 대해 공식 사과했다.
moonddo00@newspim.com