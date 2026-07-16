유네스코 세계유산위원회 계기, 부산 센텀시티서 한국공예전 '환대' 개최

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부는 16일 부산 신세계백화점에서 한국공예전과 찾아가는 한복상점을 개최했다
- 공예전에서는 16~30일 공예작가 29인의 도자·섬유·유리·한지 등 작품 149점을 전시·판매했다
- 찾아가는 한복상점은 16~22일 8개 브랜드가 참여해 한복 100여종을 최대 60% 할인 판매하고 체험 프로그램을 운영했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 (재)한국공예·디자인문화진흥원(원장 김경배)과 함께 '제48차 유네스코 세계유산위원회'를 계기로 부산 신세계백화점 센텀시티점에서 한국공예전 '환대(7. 16.~30.)'와 '찾아가는 한복상점(7. 16.~22.)'을 개최한다.
이번 행사는 세계유산위원회 기간 부산을 찾는 국내외 대표단과 방문객들에게 한국 공예와 한복의 아름다움, 한국의 생활문화를 소개하기 위해 마련됐다.
◆공예작가 29인 작품 149점 전시, 반짝 매장 운영으로 전시와 구매를 한자리에서
16일부터 30일까지 열리는 한국공예전은 '환대(Invitation to Korean Craft)'를 주제로 국내외 방문객들을 한국 공예의 멋과 정서가 깃든 공간으로 초대한다. 도자, 섬유, 유리, 한지, 옻칠 등 다양한 분야에서 활동하는 공예 작가 29인이 참여해 작품 총 149점을 선보인다.
전시는 '머무름-공예의 뜰', '공감-오늘의 공예·일상의 공예'로 구성된다. '공예의 뜰'은 한국적 정원의 정취를 담아 관람객을 맞이하는 공간이다. 부산에서 활동하는 이정훈 작가의 한국 고건축의 조형미를 현대적으로 재해석한 스툴 작품과 권중모 작가의 한옥 창호에서 착안한 한지 조명 작품으로 꾸며진다. 이어지는 '오늘의 공예·일상의 공예'는 한옥을 본뜬 전시 공간에서 다양한 공예의 일상 속 쓰임을 제안한다. 조선백자의 미감을 현대적으로 풀어낸 윤상현 작가, 금속과 나전의 조화를 표현한 김현주 작가 등 공예 작가 27명이 참여해 공예가 일상과 어우러지는 다양한 모습을 선보인다.
이와 함께 반짝 매장 '나눔-공예정원'도 운영한다. 반짝 매장에서는 부산·경남 지역 작가들의 작품과 공진원의 공예 전문 플랫폼 '공예정원', 케이리본(K-Ribbon) 우수 공예상품을 감상하고 구매할 수 있어 방문객들이 한국 공예를 더욱 폭넓게 경험할 수 있을 것으로 기대된다.
행사 기간에는 국내외 관람객의 이해를 돕기 위한 한국어, 영어 전시 해설 프로그램과 한국의 차(茶) 문화와 공예를 함께 체험하는 특별 행사도 진행한다.
◆'찾아가는 한복상점' 8개 한복 브랜드 참여, 한복 전시·판매 행사 개최
16일부터 22일까지는 '찾아가는 한복상점'이 함께 열린다. 이번 행사에는 부산 소재 브랜드인 분우리옷, 한웨어를 비롯해 리슬, 꼬마크바이(by)돌실나이, 뽀뿌리, 에트왈, 오마이갓, 오묘 등, 총 8개의 한복 브랜드가 참여한다.
전통한복과 생활한복, 한복 소품 등 100여 종의 상품을 최대 60%까지 할인된 가격으로 판매하며, 방문객들은 한복을 현장에서 직접 입어보고 구매할 수 있다. 상품 구매 고객에게는 8월, 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 국내 최대 규모 한복박람회 '한복상점' 무료입장권을 증정하고 구매 금액에 따라 다양한 사은품도 제공한다.
또한, 부산의 대표 한복 전문 시장인 부산진시장과 협력해 시장의 역사와 지역 장인의 이야기를 소개하는 특별 전시와 체험 프로그램도 운영한다. 방문객들은 한복 입기 체험, 혼수 한복 상담, 한복 소품 만들기 등을 통해 부산의 한복 문화를 직접 경험할 수 있다.
문체부 정책 담당자는 "유네스코 세계유산위원회를 계기로 열리는 이번 행사는 한국 공예와 한복이 담고 있는 문화적 가치를 소개하는 뜻깊은 자리"라며 "이번 행사를 통해 세계 각국의 방문객들이 한국 문화를 더욱 깊이 이해할 수 있을 것"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com