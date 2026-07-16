韓·사우디, AI·반도체 공동펀드 논의...스타트업 교류 확대

AI 핵심 요약beta
- 중소벤처기업부 노용석 차관이 16일 사우디 장관과 만나 AI·반도체 등 딥테크 공동펀드 조성을 논의했다
- 양측은 중소기업 AX·DX 전환, 벤처투자·공동펀드, 스타트업 성장·해외진출 협력 방안을 협의했다
- 한·사우디 공동펀드는 AI·반도체 딥테크 투자와 컴업 등 스타트업 교류를 통해 실질 협력을 확대하는 것을 목표로 한다
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벤처투자·AX·DX·스타트업 해외진출 협력 논의
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 한국과 사우디아라비아가 인공지능(AI), 반도체 등 딥테크 분야 중소·벤처·스타트업 투자를 위한 공동펀드 조성 방안을 논의했다.
중소벤처기업부는 노용석 제1차관이 16일 서울에서 압둘라 알-스와하(Abdullah Alswaha) 사우디 통신정보기술부 장관과 면담하고 AI·디지털 등 혁신 분야 중소·벤처·스타트업 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
사우디 통신정보기술부는 디지털 경제 전환과 정보통신기술(ICT) 산업 육성을 총괄하는 부처다. 디지털 전환, 전자정부, 해외 혁신기업 유치, 창업 생태계 활성화 등을 담당한다.
이번 면담은 AI 등 디지털 혁신 분야 중소·벤처·스타트업 협력을 위한 사우디 측 요청으로 마련됐다.
양측은 중소기업 인공지능 전환(AX)·디지털 전환(DX), 벤처투자 및 공동펀드 조성, 스타트업 성장과 해외진출 등을 주요 의제로 논의했다.
올해 1분기 대사우디 중소기업 수출액은 약 2억7000만달러로 중동 20개국 가운데 2위 수준이다. 중동 지역 전체 중소기업 수출에서 차지하는 비중은 21.1%다.
중기부는 지난 2023년 사우디 리야드에 글로벌비즈니스센터(GBC)를 개소했다. 같은 해부터 한국의 컴업(COMEUP)과 사우디의 비반(BIBAN) 등 양국 스타트업 행사에 정부 관계자와 스타트업이 상호 참석하며 교류를 이어왔다.
벤처투자 분야에서는 한국의 벤처투자 정책펀드인 모태펀드 운용 성과를 소개하고, 양국 간 공동펀드 조성 방안을 논의했다.
한국벤처투자와 사우디 정부 투자기관인 리야드밸리컴퍼니(RVC)가 협의 중인 한·사우디 공동펀드는 양 기관이 공동 출자해 AI, 반도체 등 딥테크 분야 중소·벤처·스타트업에 집중 투자하는 것을 목표로 한다.
압둘라 알-스와하 장관은 현재 RVC 이사회 이사로 활동하고 있다. 노 차관은 이번 면담에서 공동펀드가 연내 조성될 수 있도록 적극적인 협조를 요청했다.
중소기업 AX·DX 분야에서는 '중소기업 인공지능 활용확산촉진법' 제정 추진 등 한국의 정책 방향을 설명하고, AI 등 혁신 분야 한국 중소·벤처·스타트업에 대한 관심과 투자를 요청했다.
스타트업 분야에서는 한국 창업 생태계의 우수성을 소개하고 오는 12월 9일부터 11일까지 열리는 스타트업 행사 컴업에 사우디 정부 관계자와 투자자, 스타트업 등의 참여를 제안했다.
노 차관은 "사우디는 중동 국가 중에서 우리 중소기업 수출이 가장 많은 나라 중 하나"라며 "이번 면담을 계기로 공동펀드 조성, 투자, 상호 진출 활성화 등 실질적인 교류가 더욱 활성화될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com