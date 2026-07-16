부산시, 유네스코 세계유산위원회 준비 만전…안전 강화·문화행사 풍성

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- 부산시가 19일부터 29일까지 벡스코에서 제48차 유네스코 세계유산위원회를 개최했다.
- 시는 관계기관과 협력해 종합 안전관리와 참가자·시민 대상 역사·문화·관광 프로그램을 운영했다.
- 시는 이번 위원회를 계기로 '부산 선언' 채택 등으로 부산 유산의 국제적 가치와 '부산 레거시'를 확산할 계획이라고 밝혔다.
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국제선언문 '부산 선언' 채택 추진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 유네스코 세계유산위원회의 성공적인 개최를 위해 국내외 참가자 안전 관리와 역사·문화 체험 프로그램을 함께 준비했다.
시는 오는 19일부터 29일까지 벡스코에서 제48차 유네스코 세계유산위원회를 개최한다고 16일 밝혔다.
위원회는 19일 개회식과 20일 본회의를 시작으로 각국 대표단이 참석해 안건을 심의하고 28일 폐회식과 29일 공식 폐회로 일정이 마무리된다.
시는 대형 국제회의에 맞춰 안전관리 체계를 전면 점검했다. 국가유산청, 경찰, 소방 등 관계기관과 협력해 교통, 경비, 재난, 의료를 포괄하는 종합 안전관리 체계를 구축했다. 지난 6일에는 부산지역 테러대책협의회 주관으로 민·관·군·경·소방이 참여한 대테러 합동훈련을 실시했다.
위원회 참가자를 위한 맞춤형 역사·문화 프로그램도 운영한다. 근현대역사관, 임시수도기념관 등 피란수도 부산 관련 유산과 전통시장을 둘러보는 '부산유산 필드트립', 반구천 암각화와 불국사 등을 탐방하는 '세계유산 필드트립'을 마련했다. 참가자의 개별 일정 소화를 돕기 위해 한정판 '비짓부산패스'를 제공하고 부산관광홍보관을 설치한다.
시는 오는 23일 개최도시 환영만찬에서 부산시립예술단 특별공연 '바라는 바다'를 선보인다. 만찬장에서는 '피란길 주먹밥', '기장 한우 너비아니' 등 지역 식재료를 활용한 메뉴를 제공하고 행사장 내 한글 휘호 체험과 부산시 문화유산 상품 '고와예'도 소개한다. 위원회 출입국 기간에는 김해공항·부산역·숙소를 연결하는 전담 셔틀버스를 운행해 이동 편의를 지원한다.
시민 대상 프로그램도 병행된다. 오는 20일부터 29일까지 벡스코 제1전시장에 관문도시 부산의 과거와 미래를 소개하는 '개최도시 부산관'을 운영한다. 18일과 19일에는 영화의전당에서 '부산여행영화제'와 연계한 세계유산 주제 야외 상영회를 연다. '조선통신사 행렬 및 승선체험', '피란수도 부산 국가유산 야행' 등 체험·해설 프로그램과 학술 세미나도 함께 진행된다.
행사에는 시 어린이기자단, 피란수도 부산 글로벌 서포터즈, 부산 프로그램 자원봉사단 등이 참여해 시민이 직접 행사 운영에 동참한다. 부산상공회의소, BNK부산은행 등 지역 기관도 프로그램 운영과 홍보를 지원한다.
시는 이번 위원회를 계기로 부산 유산의 가치를 국제사회에 알리고 '부산 레거시'를 남긴다는 계획을 세웠다. 위원회 기간 중 부산을 상징하는 의제를 담은 국제선언문 '부산 선언' 채택을 추진하고 향후 글로벌 유산 포럼 개최, 유네스코 산하 카테고리2센터 유치 등 후속 사업을 검토하고 있다.
전재수 시장은 "제48차 유네스코 세계유산위원회 개최로 부산의 국제적 역량을 보여줄 수 있는 계기가 됐다"며 "한국전쟁기 피란수도 부산유산의 2030년 등재를 추진해 세계인이 찾는 유산 도시 부산으로 나아가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com