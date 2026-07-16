韩政府向驻韩外交使团介绍"全球AI枢纽"构想 推动国际合作

纽斯频通讯社首尔7月16日电 韩国政府近日面向驻韩外交使团举行"全球人工智能（AI）枢纽"联合说明会，介绍韩国建设全球AI合作平台的构想，并就加强人工智能领域国际合作与各国代表交换意见。

资料图。【图片=百度】

据科学技术信息通信部、财政经济部和外交部介绍，约60个国家的驻韩外交使团代表出席此次说明会。韩国政府重点介绍了"全球AI枢纽"的建设方向，并就人工智能合作需求与各国进行沟通。

"全球AI枢纽"是韩国政府于今年5月21日公布的一项国际合作平台计划，旨在运用人工智能应对气候变化、公共卫生、粮食安全等全球共同挑战。

根据规划，该平台将在韩国建设，由世界卫生组织（WHO）、联合国开发计划署（UNDP）、国际电信联盟（ITU）等9个国际组织，以及世界银行（WB）、亚洲开发银行（ADB）等5家多边开发银行共同参与。平台将汇聚各国政府、学术界和科研机构，共同推进人工智能政策和标准制定，并开展相关示范项目。

韩国政府在说明会上介绍了"人工智能为人人，解决全球挑战"这一平台愿景、重点任务及未来推进计划，同时听取了各国在双边和多边人工智能合作方面的需求。

韩国政府表示，将以此次说明会为契机，进一步争取国际社会对"全球AI枢纽"建设的支持，并扩大主要国家及国内外相关机构参与平台建设。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社