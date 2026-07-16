韩国造纸企业加速多元化发展 美妆领域成新赛道

纽斯频通讯社首尔7月16日电 在传统造纸业务增长放缓的背景下，韩国造纸企业正加快向美妆拓展业务，以培育新的利润增长点。韩松制纸、可绿纳乐等韩国主要造纸企业近期相继布局化妆品原料、美容仪器等业务，推动经营多元化。

【插图=AI生成】

据业界16日消息，韩松制纸近日参加了在首尔COEX举行的"2026韩国国际化妆品原料展"，推出环保新材料"Duracle"。该产品以松树提取物为原料制成，是一种可生物降解的天然增稠剂，用于替代化妆品生产过程中广泛使用的化学增稠剂。

韩松制纸表示，公司已将60多年造纸积累的研发技术应用于纤维素微纤维规模化生产，并建立稳定的原材料供应体系。公司还与大型化妆品企业签署技术合作谅解备忘录（MOU），不断拓展相关材料在环保包装和化妆品配方原料等领域的应用。

可绿纳乐则将美容仪器列为新的增长业务。今年3月，公司在年度股东大会上新增医疗健康设备、美容仪器流通销售、电子商务及进出口等经营范围，正式启动相关业务布局。

同时，可绿纳乐积极拓展生活用品业务。本月初，公司推出3款洗衣凝珠和1款洗碗机洗涤块，正式进入洗涤剂市场。公司表示，未来将持续扩大包括美容仪器在内的生活用品业务组合，打造覆盖日常生活的综合性产品体系。

业内认为，随着纸制品需求下降及经济增速放缓，单纯依靠传统造纸业务已难以维持稳定盈利，而美妆产业凭借较高的成长性成为企业寻找新增长点的重要方向。

数据显示，今年第一季度韩国对美国化妆品出口额同比增长40%，韩国美妆产品在海外市场继续保持较快增长。

分析称，近年来化妆品原始设计制造（ODM）和贴牌生产（OEM）体系不断完善，企业无需自建生产设施即可推出产品，显著降低了行业准入门槛。同时，造纸企业长期积累的天然材料加工技术、品牌影响力及线上线下销售渠道也为其跨界布局美妆产业提供有利条件。

业内人士表示，依托成熟的ODM模式以及既有材料技术优势，造纸企业能够较快切入美妆市场，未来围绕美妆产业开展多元化经营的趋势预计仍将持续。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社