[인사] 신용보증기금

AI 핵심 요약beta
- 인천·부산울산경남 등 본부장 4명 보임했다
- 자본시장·서울동부 본부장 2명 전보했다
- 부서장 7명·지점장 42명 전보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇본부장 보임
▲인천영업본부 최한중 ▲부산울산경남영업본부 백정일 ▲대구경북영업본부 황현귀 ▲충청영업본부 손종욱
◇본부장 전보
▲자본시장영업본부 최태진 ▲서울동부영업본부 정현호
◇부서장 전보
▲비서실 조영직 ▲성과관리부 최중호 ▲ICT전략부 이송필 ▲스타트업금융부 김경수 ▲혁신금융부 이봉희 ▲신용보험부 박근익 ▲인프라금융부 김종희
◇지점장 전보
▲지식재산평가센터 정웅재 ▲스케일업금융센터 이형열 ▲서부신용보험1센터 나근진 ▲서부신용보험2센터 김수연 ▲영등포재기지원단 황영준 ▲동대문재기지원단 이인규 ▲강남재기지원단 손성빈 ▲경기신용보험센터 고지호 ▲인천신용보험센터 명대일 ▲대구재기지원단 최무승 ▲광주재기지원단 김화중 ▲영등포 박성모 ▲충정로 강용묵 ▲강서 송철의 ▲의정부 박만진 ▲김포 윤석중 ▲파주 황인국 ▲서울서부스타트업 심은경 ▲광진 강종신 ▲방배 이철하 ▲하남 황정일 ▲속초 강재정 ▲양재 김윤원 ▲강남스타트업 허승욱 ▲평택 이정연 ▲이천 한동석 ▲용인 유훈석 ▲경기광주 강희성 ▲인천중앙 유성근 ▲부평 이재원 ▲안산 김승배 ▲시흥 이장욱 ▲부산 류길하 ▲사상 김흥일 ▲통영 안재우 ▲김해중앙 박해규 ▲울산스타트업 한석무 ▲대구 홍승만 ▲구미 김영진 ▲영주 오상배 ▲성서 이정엽 ▲대구스타트업 박광호 ▲전주 임정용 ▲군산 김상훈 ▲익산 이승기 ▲광산 이혜옥 ▲정읍 이성주 ▲광주스타트업 이성우 ▲대전 김혁민 ▲서산 임명신 ▲제천 박혜성 ▲보령 김신철 ▲대전스타트업 박태준
jason14@newspim.com