박완수 경남지사 "경남도와 시군은 하나의 공동체…함께 발전 만들어가야"

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사는 15일 시군과 공동체라며 소통을 강조했다.
- 경남도와 18개 시군은 현금성 지원 격차 해소를 논의했다.
- 여름철 재난 대응과 각 시군 현안 지원도 점검했다.
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사업 증액 지양 및 신규 도입 자제
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사는 15일 "경남도와 18개 시군이 따로 있다고 생각하지 않는다"고 말했다.
박 지사는 이날 도청 대회의실에서 열린 '민선 9기 제1회 경상남도 시장·군수 정책회의'에서 "18개 시군이 함께 경남을 이루는 만큼 언제든지 소통하고 협의하면서 함께 발전을 만들어 가야 한다"며 이같이 밝혔다.
이날 회의에는 도내 18개 시군 단체장이 참석해 현금성 지원사업 운영, 여름철 재난 대응체계, 시군 주요 건의사항 등을 중심으로 도-시군 협력 강화 방안을 논의했다.
그는 "경남도와 시군은 하나의 공동체"라며 "상시 소통과 협의를 통해 함께 발전을 만들어 가야 한다. 민선 8기 성과를 바탕으로 민선 9기에는 경남 도약의 계기를 마련하겠다"고 주장했다.
최근 대기업 투자계획과 관련해 "경남 경제 성장의 기반이 될 것"이라며 "도는 전담 조직을 통해 투자 이행을 지원할 계획인 만큼 시군도 협력해 달라"고 당부했다.
회의에서는 시군별로 운영 중인 현금성 지원사업의 격차 해소 방안이 논의됐다. 도와 시군은 동일 목적 사업의 과도한 증액을 지양하고 신규 사업의 경쟁적 도입을 자제하는 한편, 형평성이 필요한 사업은 합리적 수준으로 조정하기로 의견을 모았다.
여름철 집중호우 등 자연재난에 대비한 대응체계도 점검했다. 산사태와 미복구 도로 구간에 대한 신속한 정비와 함께 재난 발생 시 주민 대피, 지하차도 및 침수도로 통제, 상황 보고 체계를 유지해 공동 대응하기로 했다.
시군별 주요 현안도 건의됐다. 창원시는 동대구~창원 고속화철도와 광역급행철도(CTX)-진해선의 국가철도망 반영을 요청했고 진주시는 우주항공 소부장 특화단지 지정, 거제시는 거제~통영 고속도로 건설 지원을 건의했다.
남해군은 여수 해저터널 연계 도로 확충, 산청군은 공공 한약재 허브 GMP 건립 지원을 요청했다.
도는 관련 부서 검토를 거쳐 시군 현안에 대한 행정·재정 지원 방안을 마련할 계획이다.
news2349@newspim.com