홍기월 "광주 여자프로배구단, SOOP 인수 후 연고지 유지해야"

AI 핵심 요약beta
- 홍기월 위원장이 15일 AI페퍼스 광주 연고지 유지를 강력히 요구했다.
- 페퍼저축은행 경영난으로 매각된 배구단을 SOOP이 인수해 연고지만 미정인 상황이다.
- 홍 위원장은 여자프로배구와 e스포츠 발전 위해 통합특별시 연고지 유치와 지원 확대가 필요하다고 강조했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 홍기월 전남광주통합특별시의회 문화관광체육위원장이 15일 "여자프로배구단(AI페퍼스) 광주 연고지 유지에 적극 협의 해야 한다"고 제안했다.
홍 위원장(더불어민주당)은 이날 제2회 임시회 제2차 문화관광체육위원회 소관 문화본부 주요 업무보고에서 이 같이 요구했다.
광주를 연고지로 운영됐던 여자프로배구단(AI페퍼스)이 페퍼저축은행의 경영난으로 지난 5월 매각을 발표했다. 연간 70억원으로 추산되는 운영비의 부담을 이기지 못한 결과로 알려졌다.
이후 새로운 인수기업으로 SOOP이 배구단을 인수하면서 초대감독으로 김세진 한국배구연맹 경기운영본부장을 선임했다.
홍 위원장은 "호남유일의 동계스포츠인 여자프로배구가 전남광주통합시에 연고지를 이어 갈 수 있도록 구체적이고 세부적인 사항 등을 협의하고 지원도 늘려야 한다"고 주장했다.
홍 위원장은 "라이브 스트리밍 플랫폼 회사인 SOOP과의 광주 연고지 유치는 앞으로 광주·전남 e스포츠 발전에도 큰 영향을 미칠 수 있어 반드시 통합특별시로 연고지를 이어 나가야 한다" 고 강조했다.
SOOP은 공식 구단명을 SOOP 수퍼스로 한국배구연맹 임시이사회와 총회를 통해 신규 회원 가입 승인을 받아 공식 출범하고 연고지 선정만 남기고 2026~2027 시즌 참가를 위한 모든 절차를 마무리 했다.
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