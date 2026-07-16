서울시자원봉사센터, 폐지 수집 어르신 1000명에 폭염 물품 지원

AI 핵심 요약beta
- 서울시자원봉사센터는 16일 폐지 수집 어르신 1000명을 위한 폭염 돌봄 캠페인을 8월 31일까지 진행한다고 밝혔다.
- 서울 전역 자원봉사캠프 활동가 600여 명이 골목으로 찾아가 폭염 예방 물품을 전달하고 안부를 살피며 사회적 고립을 예방한다.
- 이번 활동은 ‘내 곁에 자원봉사’와 연계해 상호 돌봄 기반 지역 공동체를 만들고 어르신들이 안전하게 여름을 나도록 돕는 취지다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시자원봉사센터는 오는 8월 31일까지 야외 활동으로 폭염에 무방비하게 노출되는 폐지 수집 어르신 1000명을 위한 집중 돌봄 캠페인 '여름愛 나눔-무더위를 無더위로'를 전개한다고 16일 밝혔다.
이번 활동은 단순 물품 지원을 넘어 자원봉사자와 어르신 간의 대면 접촉을 늘려 사회적 고립을 예방하는 데 초점을 맞췄다. 서울 전역에 자원봉사캠프 활동가 600여 명이 직접 골목길로 나서 어르신들을 찾아가 폭염 예방 물품 전달과 함께 안부를 살필 예정이다.
지원 물품은 폭염에 실질적인 도움이 되는 챙 넓은 모자, 방석, 부채, 생수, 쿨로션, 쿨티슈로 구성됐다. 자원봉사자들은 이 물품들과 마음을 담은 손 편지가 적힌 예방 안내문을 함께 가방에 동봉해 폐지 수집 어르신들에게 직접 전달한다. 올해는 기업의 사회공헌 후원이 더해지면서 예방 물품 구성이 한층 풍성해졌다.
폭염 예방 활동은 서울시자원봉사센터의 핵심 지역 돌봄 사업인 '내 곁에 자원봉사(고립 이웃을 찾고, 묻고 전하며, 함께하는 활동)'와 연계해 추진된다. 자원봉사를 매개로 폐지 수집 어르신과 지역 주민의 유대를 강화하고, 서로를 보살피는 촘촘한 상호 돌봄 기반의 지역 공동체를 조성하겠다는 취지다.
송창훈 서울시자원봉사센터장은 "어르신들이 고된 일상 속에서도 소외되지 않고 안전하게 여름을 날 수 있도록 우리 사회의 보이지 않는 곳까지 따뜻한 손길을 넓혀가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com