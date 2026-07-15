브라운, 15일 첫 싱글 '잇지 빗지' 발매…'정크 팝' 선보인다

AI 핵심 요약beta
- 브라운은 15일 첫 싱글 '잇지 빗지'를 공개했다.
- 이번 곡은 그가 구축할 세계관 '정크'의 시작을 알렸다.
- 홀로는 브라운을 시작으로 정크 팝 세계를 확장한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 솔로 아티스트 브라운(VROWN)이 첫 싱글 가요계 첫발을 내디딘다.
브라운은 15일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 싱글 '잇지 빗지(Itsy Bitzy)'를 공개했다.
'잇지 빗지'는 그가 구축해 갈 독자적인 세계관인 '정크(Zungk)'의 시작을 알리는 곡이다.
브라운이 그리는 정크는 흔히 버려진 것들을 의미하는 것이 아닌, 수많은 선택과 탈락의 과정 속에서도 끝내 살아남은 감각들을 새롭게 재조합하는 태도를 말한다.
충돌과 불균형 속에서 발생하는 생동감에 주목해, 이를 음악적으로 구현한 것이 바로 '정크 팝(Zungk Pop)'이다.
이번 곡은 1960년 브라이언 하일랜드의 노벨티 팝 '잇지 빗지 티니 위니 옐로우 폴카 도트 비키니(Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini)'가 대중문화에 남긴 '작음'의 이미지를 브라운만의 방식으로 전복한 곡이다.
작고 귀여운 존재로 여겨진 존재는 브라운을 통해 더 빠르게, 더 예측할 수 없게, 더 세게 충돌하며 공간을 장악한다.
'작은 것은 약하다'라는 고정관념을 뒤집는 반전의 에너지로 세상을 향해 부딪혀 나가는 존재로 변모할 것을 시사한다.
브라운은 매끄러운 완성품보다 살아 있는 움직임을, 정형화된 공식보다 충돌하는 감각을 원하는 리스너들에게 작지만 거대한 에너지를 선사할 전망이다.
브라운은 '크리에이티브 하우스' 홀로(HOLO)가 선보이는 아티스트 프로젝트의 첫 주자다.
홀로는 브라운을 시작으로 아티스트 지식재산권(IP)과 음악, 퍼포먼스, 캐릭터 서사가 결합한 독자적인 음악 세계를 전개해 나갈 전망이다.
alice09@newspim.com