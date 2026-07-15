영덕군 여름 손님맞이 '완벽'....17일 7곳 해수욕장 일제 개장

AI 핵심 요약beta
- 영덕군이 17일 지정 해수욕장 7곳을 개장했다
- 이들 해수욕장은 17일부터 다음 달 23일까지 운영했다
- 영덕군은 해양 안전시설과 인명구조요원 배치해 무사고를 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영덕군이 여름 피서 관광객맞이 준비를 마무리하고 오는 17일부터 지역 해수욕장 7곳을 일제히 개장한다.
15일 영덕군에 따르면 17일 일제히 개장하는 해수욕장은 명품 백사장이 8km에 걸쳐 펼쳐진 병곡면 고래불해수욕장과 영해면 대진해수욕장, 호국의 역사와 울창한 솔숲이 숨 쉬는 남정면 장사해수욕장, BTS의 '화양연화' 뮤직비디오 촬영지로 유명한 경정해수욕장, 수심이 낮고 가족 휴양지로 손꼽히는 오보·하저·남호 해수욕장 등 지정해수욕장 7곳이다.
영해면 소재 '영리해수욕장'은 국립 해양생물 종복원센터 건립과 해수욕장 편의시설 신축 공사로 지난해에 이어 올해도 폐장한다. 영덕군은 영리해수욕장을 찾는 방문객의 안전을 위해 입수 통제를 위한 시설과 안전 요원을 배치할 예정이다.
이들 7곳 해수욕장은 다음 달 23일까지 38일간 운영된다. 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지며, 다만 성수기인 이달 25일부터 8월 9일까지는 오후 7시 30분까지 연장 운영해 방문객들이 노을이 물드는 영덕 바다의 아름다움을 만끽할 수 있도록 했다.
영덕군은 방문객들이 안전하게 피서를 즐길 수 있도록 지역 내 해수욕장에 해파리 차단망과 상어 차단 그물망을 설치하는 한편, 인명사고 예방을 위해 수상 인명 구조 요원 64명을 선발해 해양경찰과 합동으로 수상 안전 훈련을 시행해 대응 역량을 강화했다.
또 군 직원들을 대상으로 철저한 안전관리 교육을 시행한 후 7개 해수욕장에 배치하고, 일몰 후에는 순찰 강화를 통해 만일의 사고에 대비해 무사고 운영을 실현한다는 방침이다.
조주홍 영덕군수는 "올해 뜨거운 여름이 예보된 만큼 영덕에서 맑은 바다와 시원한 바람으로 무더위를 날리시길 바란다"며 "피서객들이 안심하고 해수욕을 즐길 수 있도록 안전관리와 쾌적한 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com