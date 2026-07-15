[핌in현장] 권진아, 상처와 자기혐오에서 발견한 구원…"너무 소중한 앨범"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 권진아가 전곡을 록 장르로 채웠다. 신보를 통해 상처와 자기혐오에서 발견한 자기구원에 대한 서사를 담아냈다.

권진아가 15일 서울 마포구에 위치한 NOL 씨어터 합정 동양생명홀에서 세 번째 EP '세이브 미(SAVE ME)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "이 시대를 살아가는 평범한 여성이라 모두와 똑같은 고민을 하며 살아가고, 살아내고 있다. 들으시는 분들도 똑같은 사람이 여기 있으니 노래를 듣고 위로를 받으셨으면 좋겠다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 권진아. [사진=어나더] 2026.07.15 alice09@newspim.com

신보는 권진아 커리어 최초로 시도되는 '전곡 록 베이스' 프로듀싱 앨범이다. 타이틀곡 '몬스터(MONSTER)'는 스스로를 괴물이라 칭하면서도 끝내 '살아내야만 해'라고 다짐하는 내용이 담겼으며, 상처와 자기혐오라는 무거운 주제를 한층 더 파괴적이면서도 에너제틱한 방식으로 풀어낸다.

이날 권진아는 "그간 앨범에서 깊은 마음 이야기를 할때 록 사운드를 사용했다. 이번에는 전곡 밴드 사운드로 채우면서 깊은 내면의 이야기를 하고 싶었다. 이를 통해 제 또래, 모든 사람들에게 위로가 됐으면 좋겠다는 마음에서 출발한 앨범"이라고 소개했다.

이어 "공연을 할 때를 생각해보면 록이라는 장르만큼 분위기를 달굴 수 있는 게 없는 것 같았다. 도전이라고 느껴지지 않은 게, 제 안에 있는 걸 꺼내놓은 거라서 제가 가진 일부 중 하나가 록"이라고 설명했다.

권진아의 타이틀곡 '몬스터'는 자기혐오에서 출발해 내일로 나아가자는 메시지로 이어진다. 그는 "자기 자신을 사랑하라는 말이 잘 와 닿지 않았다. 우리가 자기 자신을 사랑하기 어렵더라도 내일로 가자는 말로 응원을 하고 싶었다. 그래서 위로를 건네고 싶었고, 저의 유고한 자기혐오 역사에서 깊은 이야기를 꺼내게 됐던 것 같다"고 답했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 권진아의 세 번째 EP '세이브 미'의 타이틀곡 '몬스터' 뮤직비디오. [사진=어나더] 2026.07.15 alice09@newspim.com

또한 "그동안 정제된 보컬로 노래를 했다면 진하고 쨍한 소리를 많이 내다 보니까 부르면서도 새로웠다. 이런 식으로 가져가면 정말 재미있게 일을 오래 할 수 있겠다는 생각이 들기도 했다"고 덧붙였다.

타이틀곡 뮤직비디오에는 권진아가 과거 극단적인 다이어트로 거식증과 폭식증 등 식이장애를 겪었던 모습이 담겼다. 이러한 모습에 늘 꼬리표처럼 따라붙는 '자기혐오'를 녹여냈다.

권진아는 "저에게 자기혐오 이야기는 친구같은 존재이다. 늘 따라다니고 극복하고 싶은 것이기도 하다. 이번에는 진짜 제가 하고 싶은 이야기를 담고 싶어서 자기혐오를 꺼내게 됐다. 이상하게 깊은 이야기를 할 때면 일렉기타의 소리가 그 정서를 가장 잘 표현해주는 것 같아서 록을 사용하게 됐다"고 말했다.

선공개곡 '레인 온 미'는 섬세한 가창과 발라드를 주로 해왔던 권진아 노래의 결과 비슷하다. 권진아는 "갑자기 '몬스터'를 들려드리는 것보다, 완충의 역할이 필요하다고 생각했다. '레인 온 미'가 가장 먼저 작업 마무리가 돼서 먼저 들려드렸다. 또 올해 장마가 길다고 들어서 잘 됐다 싶었다"며 웃었다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 권진아. [사진=어나더] 2026.07.15 alice09@newspim.com

이번 앨범에는 유일한 영어 가사로 된 '87데이즈(days)'와 타이틀곡과 상반된 '돈트 세이브 미' 등이 수록됐다. 권진아는 먼저 '87 데이즈'에 대해 "이 곡 작업을 처음 했을 때 영어로 가이드 가사를 썼다. 곡이 완성되고 한글로 붙이려고 하는데 너무 어색하게 들려서 영어로 할 수밖에 없었다"며 비화를 털어놨다.

SBS 'K팝스타' 시즌3를 통해 대중에게 이름을 알린 후 2016년 정규 1집 '웃긴 밤'으로 정식 데뷔했다. 그리고 올해로 데뷔 10주년이 됐다. 그는 "해왔던 것보다 할 게 많다는 생각이 들었다. 기대가 많이 된다"고 운을 뗐다.

이어 "이번에는 록 앨범을 하게 됐지만, 알앤비도 굉장히 좋아한다. 알앤비 앨범도 내고 싶고, 파워풀하고 가창력이 돋보이는 곡을 냈는데 내년 봄쯤에는 마음이 편안한 팝 앨범을 내고 싶다는 생각도 든다. 하고 싶은 것도, 할 게 많은 것 같다"고 말했다.

끝으로 권진아는 "이번 앨범이 정말 소중하고, 마음에 든다. 저뿐만 아니라 이걸 소중하게 생각해주시는 분들에게 너무 감사하다. 앞으로도 좋은 에너지 받아서 열심히 활동할 것"이라고 전했다.

권진아의 세 번째 EP '세이브 미'에는 타이틀곡 '몬스터'를 비롯해 '후 캔 체인지(WHO CAN CHANGE)', '레인 온 미(Rain on me)', '87데이즈(days)', '돈트 세이브 미(Don't Save Me)'까지 총 5곡이 수록됐다.

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