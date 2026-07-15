남양유업, 믹스커피 시장 공략 통했다…상반기 매출 15% 증가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

프렌치카페·루카스나인 중심 포트폴리오 다변화

우베·말차 활용한 프리미엄 라떼도 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 남양유업의 믹스커피 매출이 저당·고단백 제품과 프리미엄 라떼 등 제품군 확대에 힘입어 성장세를 보였다.

남양유업은 올해 상반기 프렌치카페와 루카스나인 등 믹스커피 매출이 전년 동기 대비 약 15% 증가했다고 15일 밝혔다.

남양유업, 프리미엄 라떼 브랜드 '루카스나인'. [사진=남양유업 제공]

최근 믹스커피 시장이 기존 카페믹스 중심에서 저당·디카페인·고단백 제품과 다양한 원료를 활용한 프리미엄 라떼로 세분화되자 소비자의 취향과 음용 목적에 맞춰 제품 포트폴리오를 확대한 결과라는 설명이다.

남양유업은 프리미엄 라떼 브랜드 루카스나인에 신제품 '우베라떼'를 추가했다. 우베는 필리핀 등 동남아시아에서 주로 재배되는 보라색 뿌리채소다. 우베라떼는 필리핀산 로열 우베와 1A 등급 무지방 우유를 사용했으며 별도의 색소를 넣지 않고 우베 특유의 보랏빛을 구현했다.

올해 상반기에는 기존 그린티라떼도 리뉴얼했다. 어린잎 녹차에 제주·보성산 말차 가루를 배합해 말차의 쌉쌀한 맛과 우유의 부드러운 풍미를 강화했다.

2016년 출시된 루카스나인은 현재 마일드·다크·디카페인 등 아메리카노 3종과 오리지널·더블샷·바닐라·밀크티·그린티·디카페인·우베 등 라떼 7종을 운영하고 있다.

프렌치카페는 저당·디카페인·고단백 등 기능성을 중심으로 제품군을 확대하고 있다. 일반 카페믹스 7종과 스테비아, 산양유 단백질 등을 활용한 기능성 제품 4종 등 총 11종을 판매하고 있다. 2010년 출시 이후 지난해까지 누적 판매량은 스틱 기준 214억개다.

남양유업은 미국·중국·인도네시아 등에 믹스커피 제품을 수출하며 해외 사업도 확대하고 있다. 미국에서는 제조자개발생산 방식으로 인스턴트 라떼를 공급하고 있으며, 지난해 독일 식품 박람회 '아누가'에서 제로슈거와 단백질을 접목한 제품을 선보였다.

김정현 남양유업 카테고리 매니저는 "저당·디카페인·고단백 제품부터 우베와 말차 등을 활용한 프리미엄 라떼까지 제품군을 확대하고 있다"며 "변화하는 소비자 취향을 반영해 국내외 커피 시장에서 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com