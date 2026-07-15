롯데, 하반기 VCM 개최…수익성 강화·AX 확산 해법 논의

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신동빈 회장 등 주요 경영진 80여명 참석

가격 모니터링·수요예측 등 AI 에이전트 공개

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데가 15일 서울 송파구 롯데월드타워에서 '2026 하반기 롯데 VCM(Value Creation Meeting)'을 열고 수익성 중심의 경영 전략과 인공지능 전환(AX) 추진 방향을 논의한다.

롯데 VCM은 신동빈 롯데그룹 회장을 비롯해 롯데지주 대표이사와 실장, 주요 계열사 대표 등 80여명이 참석해 그룹 경영 방침과 중장기 전략을 공유하는 자리다. 매년 상·하반기 두 차례 개최된다.

신동빈 롯데 회장 [사진=롯데 제공]

롯데에 따르면 이번 회의에서는 올해 상반기 경영 성과를 점검하고 하반기 목표 달성을 위한 주요 경영 방침을 공유한다. 불확실한 대내외 경영 환경에 대응해 수익성을 중심으로 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 방안을 집중적으로 논의할 예정이다.

VCM은 미래학자이자 경영 컨설턴트인 더그 스티븐스의 외부 강연으로 시작한다. 더그 스티븐스는 글로벌 기업의 전략 수립 경험을 바탕으로 AI 트렌드 변화와 글로벌 시장 전망에 대한 인사이트를 전달할 예정이다. 롯데가 VCM에 외국인 연사를 초청한 것은 이번이 처음이다.

이어 노준형 롯데지주 대표이사와 고정욱 롯데지주 대표이사가 각각 그룹의 하반기 경영 전략과 재무 전략을 발표한다. 식품·유통·화학·호텔 부문의 주요 계열사 대표들은 사업의 본질에 집중한 경쟁력 강화 방안을 제시한다.

롯데는 VCM에 앞서 그룹의 AX 추진 현황과 현업 적용 사례를 소개하는 'AI 에이전트 전시'도 진행한다. 전시에서는 음성과 모션 인식을 기반으로 한 AI 비서를 비롯해 가격 모니터링, 수요 예측, 글로벌 시장 전망 분석 등에 활용할 수 있는 10여개의 AI 에이전트를 선보인다.

신 회장은 회의 마지막 순서에서 하반기 그룹 경영 방침과 계열사 최고경영자(CEO)에게 요구되는 역할 및 리더십에 관한 메시지를 전달할 예정이다.

mkyo@newspim.com