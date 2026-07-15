신한카드, '중앙대 총동문회 카드' 출시…혜택별 3종 구성

AI 핵심 요약beta
- 신한카드는 15일 중앙대 총동문회와 제휴카드를 출시했다
- 중앙대 심볼·마스코트 적용해 더베스트엑소·디스카운트플랜플러스·플리 3종으로 구성했다
- 각 카드별로 포인트·마일리지·할인·쿠폰 등 차별화된 혜택과 연회비를 적용했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한카드는 중앙대학교 총동문회와 제휴해 '중앙대학교 총동문회 제휴 신한카드'를 출시했다고 15일 밝혔다.
이번 출시 기념식은 서울 동작구 중앙대학교 서울캠퍼스에서 개최됐으며, 김부섭 중앙대 총동문회장과 박세현 중앙대 총장, 진옥동 신한금융그룹 회장, 박창훈 신한카드 사장 등 주요 관계자들이 참석했다.
이번 제휴 카드는 중앙대 심볼과 마스코트 캐릭터를 디자인에 적용했으며, 동문들의 다양한 소비 성향을 반영해 ▲더베스트 엑스오(The BEST-XO) ▲디스카운트 플랜 플러스(Discount Plan+) ▲플리 등 총 3종으로 구성됐다.
프리미엄 상품인 '더베스트 엑스오' 카드는 국내외 가맹점 이용 시 포인트를 적립해주는 마이신한포인트형과 대한항공 마일리지를 적립해주는 스카이패스형 중 선택할 수 있다.
가입 고객에게는 연 1회 ▲신세계상품권 20만원 ▲호텔 외식 23만원 이용권 ▲마이리얼트립 23만원 이용권 ▲마이신한포인트 20만 점 ▲에어프레미아 25만원 이용권(포인트형) ▲대한항공 1만 마일리지(스카이패스형) 중 하나를 선택할 수 있는 기프트옵션 서비스가 제공된다.
'디스카운트 플랜 플러스' 카드는 결제 주기에 맞춰 최대 20%의 할인 혜택을 제공한다. 식음료 업종 대상 시간대별 할인, 마트·쇼핑·주유 등 일상 영역의 일별 할인, 아파트 관리비·통신비 등 고정 지출에 대한 월간 할인, 자동차 정비 및 테마파크 등 연간 할인을 포함한다.
실속형 상품인 '플리' 카드는 전월 실적과 한도 제한 없이 국내 모든 가맹점에서 0.9% 할인 혜택을 제공한다. 이외에 월 4회 추가 할인 쿠폰과 자주 사용하는 가맹점 이용 횟수에 따른 포인트 적립 혜택도 함께 담았다.
연회비는 상품 및 브랜드에 따라 '더베스트 엑스오'는 29만 7000원~32만원, '디스카운트 플랜플러스'는 5만원, '플리'는 1만 5000원~1만 8000원 선이다.
eoyn2@newspim.com