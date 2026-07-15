삼성전자, 폴더블에 '플렉스 티타늄' 적용…얇아지고 주름 줄였다

티타늄 합금 필름으로 내구성 강화, 화면 주름 개선

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 15일 차세대 갤럭시 폴더블에 적용될 '플렉스 티타늄(Flex Titanium)' 디스플레이 기술을 15일 공개했다.

플렉스 티타늄은 플라스틱 필름 대신 티타늄 합금 필름을 도입하고 티타늄 플레이트를 결합한 이중 구조 기술이다. 디스플레이의 내구성을 강화하면서 화면 주름을 개선해 더욱 매끄러운 시청 경험을 제공한다.

플렉스 티타늄 디스플레이. [사진=삼성전자]

티타늄 합금 필름은 기존 폴리머 필름 대비 약 20배 높은 강성을 확보한다. 초정밀 압연 공정을 통해 사람 머리카락 굵기의 약 3분의 1 수준으로 얇게 구현해 디스플레이 슬림화에도 도움을 준다.

OLED 패널 하단의 티타늄 플레이트는 고도의 홀 가공 기술로 접힘 부위의 미세 홀 크기를 대폭 줄였다. 이를 통해 견고한 접착 구조를 구현하면서도 기기를 펼쳤을 때 화면을 안정적으로 지지하고 접힐 때는 유연성을 극대화했다. 고해상도 설계와 차세대 신규 유기재료 적용으로 화질을 높이면서 디스플레이 소비 전력을 절감했다.

삼성전자 MX사업부 하드웨어 담당 문성훈 부사장은 "수년간 축적된 디스플레이 기술 노하우를 바탕으로 새롭게 탄생한 차세대 갤럭시 폴더블은 전례없는 시청 경험을 제공할 것"이라고 말했다. 삼성디스플레이 제품개발팀장 유경진 부사장은 "티타늄 플레이트는 접히는 부분에 미세 홀 가공으로 유연성과 내구성을 동시에 확보했으며, 고해상도 설계와 신규 유기재료 적용으로 차세대 갤럭시 폴더블의 경쟁력을 강화할 것"이라고 밝혔다.

플렉스 티타늄 기술은 차세대 갤럭시 폴더블 제품에 최초로 적용되며, 자세한 내용은 7월 22일 영국 런던에서 개최되는 '갤럭시 언팩(Galaxy Unpacked)' 행사에서 공개될 예정이다.

kji01@newspim.com